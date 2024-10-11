Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние

Posted 11 октября, 03:13
Published 11 октября, 03:13
Modified 11 октября, 03:23
Updated 11 октября, 03:23
Жители Пермского края и многих других регионов России вчера поздно вечером и в ночь на сегодня, 11 октября, наблюдали северное сияние. Кр-индекс, отражающий возмущенность геомагнитного поля Земли, достиг уровня 8, а полярное сияние видно уже на уровне 6.
Снимками с камеры поделился руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук. Он запечатлел разноцветные всполохи в небе над микрорайоном Запруд.
Читатели Properm.ru охотно присылали редакции своих наблюдений. Эти фото сделаны в Губахе и Кировском районе Перми соответственно.
Пермяк Дмитрий сделал целую серию фотографий, сфотографировав северное сияние и еще вчера, и уже в ночь на сегодня. «Пришлось снова вставать и ехать», — рассказал мужчина.
А вот такое великолепие увидела жительница Очерского района Татьяна Вилисова в 23:30 и поделилась фото в комментариях сообщества астроклуба «Телескоп». «Прямо сейчас в небе над Очёром полярное сияние!!! Потрясающее зрелище! Первый раз такое в жизни вижу, с детства мечтала увидеть полярное сияние вживую! И вот оно в моем небе, прямо над головой», — пишет девушка.
Properm.ru тоже наблюдали северное сияние — не такое яркое, как в центре и Очере, но заметно невооруженным глазом.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждали, что на Земле ожидается магнитная буря высшего пятого уровня. Накануне вспышка на Солнце повлекла за собой скоростной выброс плазмы в сторону нашей планеты. Столкновение магнитосферы Земли и заряженных частиц солнечного ветра приводят к северному сиянию. В июле ученые прогнозировали, что северное сияние в августе может стать последним за ближайшие годы для жителей Прикамья, однако прогноз не сбылся.