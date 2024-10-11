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Posted 11 октября, 03:13

Published 11 октября, 03:13

Modified 11 октября, 03:23

Updated 11 октября, 03:23

Жители Пермского края ночью 10 октября и накануне поймали северное сияние

Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние

11 октября 2024, 03:13
Фото: Марина Микрюкова

Жители Пермского края ночью 10 октября и накануне поймали северное сияние

Даже в районах с высоким уровнем городской засветки цветные всполохи было видно невооруженным глазом.

Жители Пермского края и многих других регионов России вчера поздно вечером и в ночь на сегодня, 11 октября, наблюдали северное сияние. Кр-индекс, отражающий возмущенность геомагнитного поля Земли, достиг уровня 8, а полярное сияние видно уже на уровне 6.

Снимками с камеры поделился руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук. Он запечатлел разноцветные всполохи в небе над микрорайоном Запруд.

Фото: Сергей Полищук

Читатели Properm.ru охотно присылали редакции своих наблюдений. Эти фото сделаны в Губахе и Кировском районе Перми соответственно.

Фото: Алена Чащина

Пермяк Дмитрий сделал целую серию фотографий, сфотографировав северное сияние и еще вчера, и уже в ночь на сегодня. «Пришлось снова вставать и ехать», — рассказал мужчина.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

А вот такое великолепие увидела жительница Очерского района Татьяна Вилисова в 23:30 и поделилась фото в комментариях сообщества астроклуба «Телескоп». «Прямо сейчас в небе над Очёром полярное сияние!!! Потрясающее зрелище! Первый раз такое в жизни вижу, с детства мечтала увидеть полярное сияние вживую! И вот оно в моем небе, прямо над головой», — пишет девушка.

Фото сделаны над территорией питомника «Вещий лес»Фото сделаны над территорией питомника «Вещий лес»
Фото сделаны над территорией питомника «Вещий лес»Фото сделаны над территорией питомника «Вещий лес»
Фото сделаны над территорией питомника «Вещий лес». Фото: Татьяна Вилисова

Properm.ru тоже наблюдали северное сияние — не такое яркое, как в центре и Очере, но заметно невооруженным глазом.

Фото: properm.ru

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждали, что на Земле ожидается магнитная буря высшего пятого уровня. Накануне вспышка на Солнце повлекла за собой скоростной выброс плазмы в сторону нашей планеты. Столкновение магнитосферы Земли и заряженных частиц солнечного ветра приводят к северному сиянию. В июле ученые прогнозировали, что северное сияние в августе может стать последним за ближайшие годы для жителей Прикамья, однако прогноз не сбылся.

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#Общество#Пермь#Губаха#Космос#Очер#Северное сияние#Полярное сияние
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