Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние

А вот такое великолепие увидела жительница Очерского района Татьяна Вилисова в 23:30 и поделилась фото в комментариях сообщества астроклуба «Телескоп». «Прямо сейчас в небе над Очёром полярное сияние!!! Потрясающее зрелище! Первый раз такое в жизни вижу, с детства мечтала увидеть полярное сияние вживую! И вот оно в моем небе, прямо над головой», — пишет девушка.