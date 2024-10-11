Шутки кончились. Почему провалилось продолжение культового триллера о «Джокере»

Posted 11 октября, 05:47
Published 11 октября, 05:47
Modified 11 октября, 05:49
Updated 11 октября, 05:49
До больших экранов наконец добрался фильм «Джокер: Безумие на двоих» (18+) — долгожданное продолжение фильма «Джокер» (18+), нашумевшего еще в 2019 году. Тогда «Джокер» собрал большую кассу и все кинонаграды мира. Насколько триумфален был его успех, настолько же чудовищен провал сиквела. Ниже, чем сборы у «Безумия вдвоем», только оценки критиков и зрителей. Григорий Ноговицын считает, что такое фиаско справедливо, поскольку сиквел «Джокера» вообще не имеет права на существование.
Фильму Тодда Филлипса «Джокер» 2019 года не нужно продолжение, и это было очевидно сразу. История душевнобольного комика Артура Флека, сыгранного Хоакином Фениксом, была вещью в себе, законченным и цельным драматическим произведением. Ему даже отсылки к вселенной Бэтмена были не нужны. Но вдохновленная ранними работами Мартина Скорсезе социальная драма про неравенство, классовое расслоение и отчужденность, что довели до ручки худородного психа, ставшего кумиром толпы, не собрала бы миллиард долларов в прокате и все призы мира. А фильм про бэтменовского Джокера собрал. Хотя это был фильм не про бэтменовского Джокера, а про несмешного клоуна, неадеквата и инцела Флека.
Но когда картина со взрослым рейтингом R при скромном, по современным меркам, бюджете в 55 млн собирает миллиард долларов, да еще и все призы мира, не возникает вопрос, делать ли сиквел. Возникает вопрос, когда этот сиквел сделают. Даже если авторы понятия не имеют, как дальше продолжать законченную историю. Творческие проблемы можно завалить деньгами, справедливо рассчитывая, что новый фильм принесет их еще больше. Студия Warner Bros так и поступила и на «Джокера: Безумие вдвоем» выдала Тодду Филлипсу уже 200 млн долларов. И облажалась. Второй «Джокер» проваливается в прокате с таким же оглушительным грохотом, с которым пять лет назад бушевал успех первой части.
Почему так вышло? Да потому что внезапно оказалось, что деньги все-таки ничего не решают, когда авторы понятия не имеют, как продолжать то, что в продолжении не нуждается. Что же стало с Флеком дальше, после многозначительного финала первой части? Может, и правда, всё, что случилось в первом фильме, было плодом больного воображения забитого неудачника?
Нет, всё это было. Артур Флек теперь сидит в Аркхеме и ждет суда. Адвокат (Кэтрин Бинер) добивается признания у комика раздвоения личности, чтобы заявить, что убил пятерых человек (шестерых, еще маму удушил — уточняет герой Феникса) не замученный жизнью Флек, а его второе «я» — Джокер. Поэтому его надо лечить. Помощник прокурора (еще одна необязательная отсылка к миру Бэтмена) Харви Дент (Гарри Лоути) не верит в безумие подсудимого и считает, что Флек просто убийца, взбаламутивший город. Поэтому его надо казнить. А тем временем в Аркхеме в доверие к Артуру втирается Ли — Харли Квинн (Леди Гага), влюбленная в Джокера мутная фанатка фильма о его жизни (да, в реальности фильма «Джокер: Безумие на двоих» есть фильм про Джокера), которая собирается вместе со своим кумиром горы свернуть. И песни петь. Это ведь мюзикл.
И вот весь этот сюжет не двигается с места почти до конца двухчасового фильма. Очевидно, что режиссер Филлипс и его соавторы сценария пытаются что-то сказать, но у них не получается. Тужатся почти до самого финала двухчасового фильма, отчего он выглядит ужасно затянутым и душным, и лишь в конце обозначится посыл, что на самом деле оба «Джокера» все-таки не про становление комиксного злодея Джокера, освободившегося от ужасов повседневности, а про тяжкую долю сбрендившего от горестей и неудач несмешного комика Артура Флека. Но оказалось, что всем — сокамерникам, прокурорам, журналистам, фанатам-террористам, фанатке-любовнице и видимо, зрителям — нужен только харизматичный и своенравный трикстер Джокер. А бедный-несчастный Артур Флек не нужен никому. Хотя, на самом деле, первый фильм был именно про него.
Чтобы эта мораль, которая и так была очевидна еще в конце первой части, дошла вообще до всех, ее несколько раз тщательно проговорят и разжуют на последних минутах «Безумия вдвоем». Заодно добавив наставления о том, что насилие — это плохо, а любовь — хорошо. Никакой многозначности и недосказанности первого «Джокера». Всё четко и в лоб, чтобы даже до полена дошло. Собственно, вся история с судом тут нужна именно для максимально подробного растолковывания замыслов первого «Джокера», которые, по мнению режиссера, публика считала неверно.
Иронично, что ради этого игнорируются важные сюжетные детали «Джокера» 2019 года. Так, в сиквеле Флека судят, а не отправляют сразу на лечение, потому что сумели доказать его вменяемость. Врач-психиатр на суде заявляет, что нашел у Артура всего четыре незначительных душевных недуга вроде апатии и нарциссизма. Хотя в первой части Флек, вообще-то, беспричинно смеялся, видел галлюцинации, состоял на учете у психиатра, из-за чего не мог официально владеть оружием, ходил на сеансы к психологу и принимал сильнодействующие препараты. То есть у него уже тогда были диагностированы беды с башкой. Многие события «Джокера» и случились лишь потому, что сокращение социальных расходов в Готэме лишило нищего главного героя бесплатной психиатрической помощи. Но про это в сиквеле забыли.
Про серьезный социальный подтекст, кстати, тоже. «Безумие на двоих» теперь сосредоточено только на самокопаниях и горестях Артура Флека, не выводя их во что-то большее, в отличие от первого фильма, где подробно показали, как общество и экономика породили Джокера, и они же сделали из него кумира и рассерженных готэмчан, и зрителей. А сиквел, занимаясь лишь мерихлюндиями героя, топчется вокруг него, переливая из пустого в порожнее, в одних и тех же тесных локациях — камере, суде, холле дурдома. Куда тут ушло 200 миллионов (для сравнения, такой же бюджет у «Дэдпула и Росомахи» (18+), набитого экшеном и кинозвездами), решительно непонятно!
Вероятно, на гонорары актеров. Надо отдать должное, Хоакин Феникс всё так же хорош в роли Артура Флека, но не показывает ничего, что мы бы не видели еще пять лет назад. К тому же, здесь почти нет развития его персонажа, есть лишь один яркий отход в сторону от образа сломленного ничтожества. Леди Гага отлично подошла на роль местной Харли Квин, которая в отношениях с Джокером неожиданно получает лидерскую роль (пожалуй, впервые с момента появления этой героини во вселенной DC). Именно линия Ли самая интересная и оригинальная во всем фильме. Видимо, потому, что над сценарием поработал и Брюс Тимм — автор культового мультсериала о Бэтмене, в котором впервые и появилась Харли Квинн.
Естественно, профессиональная исполнительница Леди Гага отлично поет в те моменты, когда второй «Джокер» вдруг превращается в мюзикл. Хоакин Феникс поет отвратительно, но явно делает это нарочно. Ход с тем, чтобы герои выражали свои чувства песнями из мюзиклов золотой эпохи Голливуда, почти ни на что не влияет. В фильме есть только две музыкальные сцены, которые смотрятся эффектно и чувственно. А остальной десяток песен просто затягивает и без того чрезвычайно нудное повествование.
Но пары хороших сцен, героини Леди Гаги и игры Хоакина Феникса мало, чтобы хоть как-то оправдать существование фильма «Джокер: Безумие вдвоем». Этой картины просто не должно быть в природе. Это вымученный, тяжкий и необязательный сиквел, который не дает ничего нового. Потому что его создатели так и не поняли, что они могут добавить к истории Артура Флека, и назидательно трактуют уже рассказанное. Но словно этого мало, второй «Джокер» своей лобовой дидактичностью и прямотой покушается на смыслы и посылы первой части, которая, как к ней ни относись, была несравнимо лучшим фильмом. Провал тут закономерен и справедлив. Получается, карта «Джокер» бита. Причем самим же «Джокером».