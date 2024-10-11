Шутки кончились. Почему провалилось продолжение культового триллера о «Джокере»

И вот весь этот сюжет не двигается с места почти до конца двухчасового фильма. Очевидно, что режиссер Филлипс и его соавторы сценария пытаются что-то сказать, но у них не получается. Тужатся почти до самого финала двухчасового фильма, отчего он выглядит ужасно затянутым и душным, и лишь в конце обозначится посыл, что на самом деле оба «Джокера» все-таки не про становление комиксного злодея Джокера, освободившегося от ужасов повседневности, а про тяжкую долю сбрендившего от горестей и неудач несмешного комика Артура Флека. Но оказалось, что всем — сокамерникам, прокурорам, журналистам, фанатам-террористам, фанатке-любовнице и видимо, зрителям — нужен только харизматичный и своенравный трикстер Джокер. А бедный-несчастный Артур Флек не нужен никому. Хотя, на самом деле, первый фильм был именно про него.