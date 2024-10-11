Суд начнет рассматривать дело восьми экс-инспекторов по взрыву на шахте «Листвяжная»

Первое заседание запланировано на 16 октября в 14:00, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса. Ранее 24 сентября Николаю Адамкову, Евгении Бычковой, Сергею Зубкову, Александру Логвенкову, Алексею Созинову еще на шесть месяцев был продлен арест. Вячеславу Дехтяруку также продлили домашний арест. Всех их, кроме Созинова, обвиняют в получении взятки. А Алексею Созинову предъявлено обвинение в полученни взятки, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.