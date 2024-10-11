Суд начнет рассматривать дело восьми экс-инспекторов по взрыву на шахте «Листвяжная»

Posted 11 октября, 09:00
Published 11 октября, 09:00
Modified 11 октября, 09:02
Updated 11 октября, 09:02
В Кузбассе начнется рассмотрение уголовного дела восьми бывших инспекторов Ростехнадзора, которые проверяли шахту «Листвяжная» незадолго до трагедии. Материалы будет рассматривать Беловский городской суд, сообщает издание VSE42.Ru.
Первое заседание запланировано на 16 октября в 14:00, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса. Ранее 24 сентября Николаю Адамкову, Евгении Бычковой, Сергею Зубкову, Александру Логвенкову, Алексею Созинову еще на шесть месяцев был продлен арест. Вячеславу Дехтяруку также продлили домашний арест. Всех их, кроме Созинова, обвиняют в получении взятки. А Алексею Созинову предъявлено обвинение в полученни взятки, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.
Следствие полагает, что в марте и апреле 2021 года обвиняемые потребовали от руководства шахты «Листвяжная» по 25 тыс. рублей, когда проводилась плановая проверка промышленной безопасности. Они угрожали приостановкой деятельности предприятия даже при обнаружении незначительных нарушений. Тогда представители шахты выполнили требования злоумышленников, чтобы выполнить планы по добыче. 25 ноября 2021 года на «Листвяжной» произошел взрыв, унесший жизни 51 человека.