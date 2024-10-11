Суд оштрафовал фигуранта по делу «Новотранса» в Кемерове

Суд установил, что мужчина в период с 2021 по 2022 годы передал взятки в общем размере свыше 130 тыс. рублей должностным лицам, которые могли оказать его организации покровительство. Деньги получили начальники пунктов технического обслуживания грузовых вагонов на станции Предкомбинат, относящейся к вагонному депо Тайга, и на станции Мыски, которая относится к вагонному депо Новокузнецк-Северный.