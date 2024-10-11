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Posted 11 октября, 08:41

Published 11 октября, 08:41

Modified 11 октября, 08:43

Updated 11 октября, 08:43

Суд оштрафовал фигуранта по делу «Новотранса» в Кемерове

Суд оштрафовал фигуранта по делу «Новотранса» в Кемерове

11 октября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Возле кормушки
При назначении наказания был учтен срок, проведенный мужчиной в СИЗО.

Центральный районный суд Кемерова признал экс-заместителя генерального директора «дочки» холдинга «Новотранс» виновным в даче взяток.

Суд установил, что мужчина в период с 2021 по 2022 годы передал взятки в общем размере свыше 130 тыс. рублей должностным лицам, которые могли оказать его организации покровительство. Деньги получили начальники пунктов технического обслуживания грузовых вагонов на станции Предкомбинат, относящейся к вагонному депо Тайга, и на станции Мыски, которая относится к вагонному депо Новокузнецк-Северный.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что подсудимому назначили штраф в размере 1,2 млн рублей, пишет VSE42.Ru. С учетом времени, которое он провел в СИЗО, виновному осталось выплатить 900 тыс. рублей.

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#Происшествия#Суд#Возле кормушки
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