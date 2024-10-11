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Posted 11 октября, 02:33

Published 11 октября, 02:33

Modified 11 октября, 02:35

Updated 11 октября, 02:35

В Пермском крае 12–13 октября будет сухо и похолодает до -13 градусов

Сухо и прохладно. Синоптики дали прогноз погоды в выходные в Пермском крае

11 октября 2024, 02:33
Фото: properm.ru

В Пермском крае 12–13 октября будет сухо и похолодает до -13 градусов

Такого тепла, как царило в сентябре, ждать уже не стоит.

В ближайшие три дня, с 11 по 13 октября, в Пермском крае ожидается преимущественно сухая погода с большими суточными колебаниями температуры. Сегодня, 11 октября, в регионе ночью -8…-3°, в горах до -13°, днем потеплеет лишь до -2…+3°. В Перми ночью -6°, днем около 0°, осадков также не ожидается, ветер умеренный, северо-восточный.

В субботу сохранится сухая погода с умеренным ветром, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью в Прикамье похолодает до -10…-5°, в Перми до -7°, днем ожидается -1…+4°, в Перми +2°. В ночь на воскресенье будет довольно морозно: в крае до -12…-7°, в Перми около -9°. Днем прогнозируются плюсовые температуры: в регионе +2…+7°, в Перми до +4°.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 14–15 октября, в Пермском крае потеплеет, сохранится сухая погода с утренними и ночными туманами. Ночью ожидается до -11…-6°, в Перми -8…-6°, днем в Прикамье +6…+11°, в Перми +6…+8°.

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