Сухо и прохладно. Синоптики дали прогноз погоды в выходные в Пермском крае

Posted 11 октября, 02:33
Published 11 октября, 02:33
Modified 11 октября, 02:35
Updated 11 октября, 02:35
В ближайшие три дня, с 11 по 13 октября, в Пермском крае ожидается преимущественно сухая погода с большими суточными колебаниями температуры. Сегодня, 11 октября, в регионе ночью -8…-3°, в горах до -13°, днем потеплеет лишь до -2…+3°. В Перми ночью -6°, днем около 0°, осадков также не ожидается, ветер умеренный, северо-восточный.
В субботу сохранится сухая погода с умеренным ветром, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью в Прикамье похолодает до -10…-5°, в Перми до -7°, днем ожидается -1…+4°, в Перми +2°. В ночь на воскресенье будет довольно морозно: в крае до -12…-7°, в Перми около -9°. Днем прогнозируются плюсовые температуры: в регионе +2…+7°, в Перми до +4°.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 14–15 октября, в Пермском крае потеплеет, сохранится сухая погода с утренними и ночными туманами. Ночью ожидается до -11…-6°, в Перми -8…-6°, днем в Прикамье +6…+11°, в Перми +6…+8°.