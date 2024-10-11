Сухо и прохладно. Синоптики дали прогноз погоды в выходные в Пермском крае

В субботу сохранится сухая погода с умеренным ветром, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью в Прикамье похолодает до -10…-5°, в Перми до -7°, днем ожидается -1…+4°, в Перми +2°. В ночь на воскресенье будет довольно морозно: в крае до -12…-7°, в Перми около -9°. Днем прогнозируются плюсовые температуры: в регионе +2…+7°, в Перми до +4°.