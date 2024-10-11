Телетрапы на потом и поправки в бюджет Прикамья. Главные новости в регионе

В Пермском крае по 20 октября включительно проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». Если у вас «осели» монеты, берите паспорт и приносите их для обмена на банкноты или же зачисления суммы сданной мелочи на свой банковский счет. Также можно приобрести в магазине, участвующем в акции, какой-либо товар.