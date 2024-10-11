Телетрапы на потом и поправки в бюджет Прикамья. Главные новости в регионе

Posted 11 октября, 12:59
Published 11 октября, 12:59
Modified 14 октября, 02:30
Updated 14 октября, 02:30
В Пермском крае по 20 октября включительно проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». Если у вас «осели» монеты, берите паспорт и приносите их для обмена на банкноты или же зачисления суммы сданной мелочи на свой банковский счет. Также можно приобрести в магазине, участвующем в акции, какой-либо товар.
Однако не все монеты можно сдать без комиссии, а только монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.
Контракт на проведение реконструкции международного аэропорта «Пермь» расторгнут в одностороннем порядке. К такому решению пришел сам подрядчик — АО «СтройТрансГаз». Сейчас властям придется заново подготовить документацию и искать нового подрядчика.
Интересно, что эта компания уже выигрывала госконтракт на реконструкцию территории пермского аэропорта в 2022 году. Работы должны были завершить в конце прошлого года, но этого не произошло.
Главным политическим событием прошлой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета края на 2025–2027 годы. В преддверии выборов команда губернатора решила подчеркнуть, что средства будут расходоваться для улучшения жизни жителей Прикамья.
Однако есть и подводные камни. Например, рост доходов прогнозируется скромный, поэтому недостающие средства регион будет занимать у коммерческих банков. А еще снизятся темпы роста реальной зарплаты. Читайте в материале, что еще нас ждет.
В Перми на 10 дней закрыли часть улицы Мира. Теперь перекресток Мира и Заслонова со стороны Мира можно проехать только по одной полосе.
Ограничение ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте трамвайных путей. Они продлятся до 00:00 21 октября, предупредили в краевом Минтрансе.
Синоптики пообещали выпадение мокрого снега и сильные порывы ветра в Прикамье 10 октября. Прогноз сбылся — утром и в регионе, и в краевой столице можно было увидеть снежный покров.
Но, как водится, снег в первой декаде месяца не задерживается надолго, вскоре он растаял.