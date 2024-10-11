Ученые: Отказ от курения в пожилом возрасте тоже продлевает жизнь

Согласно данным исследования, в среднем 35-летний курящий человек теряет около 9 лет жизни, если сравнивать с некурящими людьми, 45-летний — 8 лет, 55-летний — 7 лет и 75-летний — 4 года. Однако отказ от вредной привычки в 35 позволит вернуть около 8 утраченных лет, а, например, в 65 — 1,7 года. Главным вывод данной работы заключается в том, что шанс продлить жизнь, отказавшись от курения, есть в любом возрасте.