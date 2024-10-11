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Posted 11 октября, 07:39

Published 11 октября, 07:39

Modified 11 октября, 07:39

Updated 11 октября, 07:39

Ученые: Отказ от курения в пожилом возрасте тоже продлевает жизнь

Ученые: Отказ от курения в пожилом возрасте тоже продлевает жизнь

11 октября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Учёные из школы общественного здравоохранения Мичиганского университета провели исследование, результаты которого показали, что отказ от курения приносит пользу даже в пожилом возрасте.

Портал newkhakasiya.online отмечает, что чаще всего кампании по отказу от курения направлены на молодых людей. Они призывают их отказаться от вредной привычки, «пока не стало слишком поздно». Однако новое исследование, проведенное специалистами из Мичиганского университета, убеждает, что даже пожилые люди, бросив курить, улучшат качество жизни и её продолжительность.

Данная работа была опубликована в Американском журнале профилактической медицины. Исследователи представили результаты возрастных коэффициентов среди трёх групп людей: тех, кто никогда не курил, тех, кто курит, и тех, кто бросил. Эксперты создали таблицу продолжительности жизни, которая показывает разницу между курильщиками и теми, кто бросил в возрасте от 35 до 75 лет.

Согласно данным исследования, в среднем 35-летний курящий человек теряет около 9 лет жизни, если сравнивать с некурящими людьми, 45-летний — 8 лет, 55-летний — 7 лет и 75-летний — 4 года. Однако отказ от вредной привычки в 35 позволит вернуть около 8 утраченных лет, а, например, в 65 — 1,7 года. Главным вывод данной работы заключается в том, что шанс продлить жизнь, отказавшись от курения, есть в любом возрасте.

Это исследование разрушает сложившееся в обществе представление о том, что пожилым людям уже поздно бросать курить. Врачи надеются, что полученные результаты смогут мотивировать пожилых людей к отказу от курения.

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