В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось

Posted 11 октября, 07:47
Published 11 октября, 07:47
Modified 11 октября, 07:49
Updated 11 октября, 07:49
Количество пассажирских международных рейсов в аэропорту Перми за девять месяцев 2024 года уменьшилось, однако это не привело к уменьшению пассажиропотока.
По статистике пресс-службы Пермской таможни, с января по сентябрь таможенную границу на территории аэровокзала пересекли 105 тыс. 404 физических лица, что на 2,5% больше, чем в тот же период прошлого года (тогда было 146 тыс. 699 физлиц). А число международных авиарейсов составило 771, что на 8% меньше, чем за девять месяцев минувшего года — тогда зафиксировано 839 перелетов. Основные направления перелетов за год не изменились — это Турция, Таиланд, ОАЭ, Египет, Азербайджан и Узбекистан.
В аэропорту Перми снизилось количество возбужденных дел об административных правонарушениях: в этом году их 224, в том году их было 255. Во время таможенного контроля также зафиксировано 154 факта перевозки запрещенных товаров (в частности, продуктов питания, попадающих под ветеринарный контроль), 40 фактов превышения норм ввоза табачных изделий и девять фактов превышения норм ввоза алкоголя. Кроме того, путешественники два раза пытались провезти оружие и 10 раз незаконно перевезти наличные деньги.