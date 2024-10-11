В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось

По статистике пресс-службы Пермской таможни, с января по сентябрь таможенную границу на территории аэровокзала пересекли 105 тыс. 404 физических лица, что на 2,5% больше, чем в тот же период прошлого года (тогда было 146 тыс. 699 физлиц). А число международных авиарейсов составило 771, что на 8% меньше, чем за девять месяцев минувшего года — тогда зафиксировано 839 перелетов. Основные направления перелетов за год не изменились — это Турция, Таиланд, ОАЭ, Египет, Азербайджан и Узбекистан.