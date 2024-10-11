В Перми досрочно завершен ремонт дорог к важным медицинским учреждениям

Posted 11 октября, 06:31
Published 11 октября, 06:31
Modified 11 октября, 06:33
Updated 11 октября, 06:33
В Перми успешно завершились работы по ремонту дорог к важным медицинским учреждениям по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Это позволило не только улучшить транспортную доступность, но и повысить безопасность движения, что очень важно в экстренных случаях.
Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края, подрядчик АО «Уралмостострой» отремонтировал участок ул. Героев Хасана — важной магистрали, связывающей несколько районов города с федеральной трассой «Пермь — Екатеринбург». В порядок приведен участок длиной 3,25 км от ул. Белинского до Хлебозаводской. Площадь покрытия составляет свыше 75 тыс. кв. м. Здесь выполнены фрезерование старого покрытия, укладка двух новых слоев асфальтобетона, ремонт смотровых колодцев и замена бортового камня, а также частично отремонтирован тротуар и бортовой камень, установлены дорожные знаки и обновлена разметка.
Этот участок имеет большое значение, так как через него удобно подъехать к детскому отделению Пермской краевой клинической инфекционной больницы, где ежегодно лечатся до 12 тыс. человек. Обновление участка дороги позволит ускорить работу экстренных служб и повысить быстроту оказания медицинской помощи. В больнице есть отделения реанимации и интенсивной терапии, поэтому надежный доступ к ней находится в приоритете.
Другим важным объектом стала ул. Плеханова. Подрядчик АО «Уралмостострой» отремонтировал участок протяженностью 0,34 км между ул. Окулова и Якуба Коласа. Улица ведет к городской клинической больнице №2 имени Граля. Здесь проведены фрезерование старого асфальта, замена бордюрного камня, укладка двух слоев асфальта, обновлены дорожные знаки и разметка.
Больница имени Граля основана в 1915 году и является многопрофильным медучреждением с 11 специализированными отделениями и стационаром на 536 коек. Обеспечение качественного и безопасного транспортного доступа к учреждению способствует своевременному оказанию медицинской помощи пациентам Перми и Пермского края.
Также окончен ремонт участка ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до Рязанской. Протяженность обновленного фрагмента улицы составила 0,61 км. Подрядчик заменил бордюрные камни, убрал старый асфальт и уложил два слоя нового асфальтобетона. Данный участок обеспечивает подъезд к филиалу Пермской краевой клинической инфекционной больницы.
Благодаря заблаговременной контрактации, вышеперечисленные дороги досрочно отремонтированы, хотя их обновление находилось в плане на 2025 год. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стратегически важен для развития транспортной инфраструктуры Пермского края. Его целью является не только повышение качества дорог, но и обеспечение их безопасности и удобства для всех участников дорожного движения. Завершение работ на улицах, ведущих к медицинским учреждениям, позволяет больницам работать эффективнее, что особенно значимо в ситуациях, когда своевременная помощь медиков может спасти жизнь человека.