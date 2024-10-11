В Перми досрочно завершен ремонт дорог к важным медицинским учреждениям

Благодаря заблаговременной контрактации, вышеперечисленные дороги досрочно отремонтированы, хотя их обновление находилось в плане на 2025 год. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стратегически важен для развития транспортной инфраструктуры Пермского края. Его целью является не только повышение качества дорог, но и обеспечение их безопасности и удобства для всех участников дорожного движения. Завершение работ на улицах, ведущих к медицинским учреждениям, позволяет больницам работать эффективнее, что особенно значимо в ситуациях, когда своевременная помощь медиков может спасти жизнь человека.