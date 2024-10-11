properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 09:56

Published 11 октября, 09:56

Modified 11 октября, 09:58

Updated 11 октября, 09:58

Пермяк отдал мошенникам более 2 миллионов рублей

В Перми мошенники выманили у мужчины более 2-х миллионов рублей

11 октября 2024, 09:56
Фото: 1MI

Пермяк отдал мошенникам более 2 миллионов рублей

Мужчина продал автомобиль и перевел все деньги на «резервный счет»

В Перми мошенники выманили у мужчины более 2-х миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

55-летнему мужчине позвонила женщина и представилась сотрудником портала «Госуслуги». Она рассказала, что со страницы гражданина направлено много заявок на займы, и предположила, что это делают мошенники.

Затем на связь с пермяком вышел якобы старший специалист одного из госучреждений, курирующих финансовую сферу, и предложил перевести все денежные средства на «резервный счет». Мужчина так и сделал, перечислил 275 тыс. рублей по указанным реквизитам.

На следующий день лжесотрудник учреждения вновь вышел на связь. На этот раз он предупредил гражданина, чтобы избежать последующих фактов мошенничества, необходимо оформить кредиты, а все полученные деньги вновь перевести на «резервный счет». Доверчивый мужчина все так и сделал, и перечислил порядка миллиона рублей по указаниям злоумышленников.

Позже аферист выдвинул новое условие — продать автомобиль. Собеседник даже любезно подсказал, как и где это сделать. За машину заявитель выручил 1 млн 100 тыс рублей, которые также перевел на «резервный счет».

В результате аферисты выманили у потерпевшего более 2 млн. рублей.

В отделе полиции Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

В сентябре в результате преступной аферы в Кунгуре пострадала местная жительница, которую злоумышленники несколько месяцев держали на крючке. Она потеряла 10 млн. рублей.

Читайте также:
Власти Перми: Общежитие на Клары Цеткин восстановят за 30 днейВ Перми из-за ДТП на ул. Максима Горького встали трамваиНа шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщина
#Происшествия#Пермь#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика