Posted 11 октября, 09:56
Published 11 октября, 09:56
Modified 11 октября, 09:58
Updated 11 октября, 09:58
В Перми мошенники выманили у мужчины более 2-х миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
55-летнему мужчине позвонила женщина и представилась сотрудником портала «Госуслуги». Она рассказала, что со страницы гражданина направлено много заявок на займы, и предположила, что это делают мошенники.
Затем на связь с пермяком вышел якобы старший специалист одного из госучреждений, курирующих финансовую сферу, и предложил перевести все денежные средства на «резервный счет». Мужчина так и сделал, перечислил 275 тыс. рублей по указанным реквизитам.
На следующий день лжесотрудник учреждения вновь вышел на связь. На этот раз он предупредил гражданина, чтобы избежать последующих фактов мошенничества, необходимо оформить кредиты, а все полученные деньги вновь перевести на «резервный счет». Доверчивый мужчина все так и сделал, и перечислил порядка миллиона рублей по указаниям злоумышленников.
Позже аферист выдвинул новое условие — продать автомобиль. Собеседник даже любезно подсказал, как и где это сделать. За машину заявитель выручил 1 млн 100 тыс рублей, которые также перевел на «резервный счет».
В результате аферисты выманили у потерпевшего более 2 млн. рублей.
В отделе полиции Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).
В сентябре в результате преступной аферы в Кунгуре пострадала местная жительница, которую злоумышленники несколько месяцев держали на крючке. Она потеряла 10 млн. рублей.