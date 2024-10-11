В Перми мошенники выманили у мужчины более 2-х миллионов рублей

На следующий день лжесотрудник учреждения вновь вышел на связь. На этот раз он предупредил гражданина, чтобы избежать последующих фактов мошенничества, необходимо оформить кредиты, а все полученные деньги вновь перевести на «резервный счет». Доверчивый мужчина все так и сделал, и перечислил порядка миллиона рублей по указаниям злоумышленников.