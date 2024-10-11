В Перми на взятке задержан преподаватель колледжа

С ноября по декабрь 2023 года педагог получил взятки от студентов колледжа в виде подарочных сертификатов на сумму 9 и 15 тыс. рублей за проставление в зачетных книжках положительных оценок по предмету без фактической сдачи зачета. При попытке получения взятки в виде сертификата в размере 10 тыс. рублей действия подсудимого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.