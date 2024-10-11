В Перми на взятке задержан преподаватель колледжа

Posted 11 октября, 15:53
Published 11 октября, 15:53
Modified 11 октября, 15:55
Updated 11 октября, 15:55
Индустриальный районный суд Перми вынес приговор преподавателю бюджетного учреждения профессионального образования. Мужчина признан виновным в получении мелкой взятки, сообщает краевая прокуратура.
С ноября по декабрь 2023 года педагог получил взятки от студентов колледжа в виде подарочных сертификатов на сумму 9 и 15 тыс. рублей за проставление в зачетных книжках положительных оценок по предмету без фактической сдачи зачета. При попытке получения взятки в виде сертификата в размере 10 тыс. рублей действия подсудимого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Судом мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишил права в течение 3 лет заниматься преподавательской деятельностью. Денежные средства эквивалентные стоимости полученных сертификатов конфискованы в доход государства.
Материалы в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.
Бывшая глава управления капитального строительства мэрии Перми Ирина Чиркова призналась в получении взятки в размере 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова.