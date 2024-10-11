В Перми по делу о коммерческом подкупе арестовали гендиректора компании из Марий Эл

По версии следствия, он передал топ-менеджеру АО «Пермский мукомольный завод» («ПМЗ») Татьяне Сухорословой 1,1 млн рублей. Галимов и его адвокаты называют эту передачу средств оплатой за консультации о ценах на экспортное зерно.