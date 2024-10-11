В Перми по делу о коммерческом подкупе арестовали гендиректора компании из Марий Эл

Posted 11 октября, 07:08
Published 11 октября, 07:08
Modified 11 октября, 07:10
Updated 11 октября, 07:10
Пермский краевой суд оставил в СИЗО гендиректора и совладельца АО «Зерновая компания (ЗК) „Хлебопродукт“» (Республика Марий Эл) Марата Галимова. Его подозревают в коммерческом подкупе, пишет «РБК-Пермь».
По версии следствия, он передал топ-менеджеру АО «Пермский мукомольный завод» («ПМЗ») Татьяне Сухорословой 1,1 млн рублей. Галимов и его адвокаты называют эту передачу средств оплатой за консультации о ценах на экспортное зерно.
Защитники просили отпустить клиента, смягчив меру пресечения на домашний арест, имущественный залог или запрет определенных действий, но суд оставил топ-менеджера в СИЗО до 26 ноября.