properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 07:08

Published 11 октября, 07:08

Modified 11 октября, 07:10

Updated 11 октября, 07:10

В Перми за коммерческий подкуп арестовали гендиректора компании из Марий Эл

В Перми по делу о коммерческом подкупе арестовали гендиректора компании из Марий Эл

11 октября 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney

В Перми за коммерческий подкуп арестовали гендиректора компании из Марий Эл

Адвокаты просили отпустить подзащитного на свободу, но суд отправил топ-менеджера в СИЗО.

Пермский краевой суд оставил в СИЗО гендиректора и совладельца АО «Зерновая компания (ЗК) „Хлебопродукт“» (Республика Марий Эл) Марата Галимова. Его подозревают в коммерческом подкупе, пишет «РБК-Пермь».

По версии следствия, он передал топ-менеджеру АО «Пермский мукомольный завод» («ПМЗ») Татьяне Сухорословой 1,1 млн рублей. Галимов и его адвокаты называют эту передачу средств оплатой за консультации о ценах на экспортное зерно.

Защитники просили отпустить клиента, смягчив меру пресечения на домашний арест, имущественный залог или запрет определенных действий, но суд оставил топ-менеджера в СИЗО до 26 ноября.

Читайте также:
Экс-чиновница пермской мэрии призналась в получении взятки в 5,5 миллионов«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартирМосковский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
#Суд#Сизо#Арест#Подкуп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика