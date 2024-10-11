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Posted 11 октября, 10:45

Published 11 октября, 10:45

Modified 12 октября, 06:39

Updated 12 октября, 06:39

Навигация электрокатамарана «Экоход» будет продолжаться в течение всего октября

В Перми продлили навигацию электрокатамарана «ЭкоходЪ»

11 октября 2024, 10:45
Фото: properm.ru

Навигация электрокатамарана «Экоход» будет продолжаться в течение всего октября

Сюжет
Пермская езда
Ранее планировалось, что эта неделя станет финальной.

В Перми навигация электрокатамарана «ЭкоходЪ» будет продолжаться в течение всего октября. Ранее планировалось, что теплоход будет совершать поездки до 13 октября, однако его работу решено было продлить до 31 октября. Об этом сообщает ИА «Текст»

«ЭкоходЪ» с июня совершает регулярные маршруты Пермь — Закамск с понедельника по четверг, в 9:30 из Перми, с причала №8, в 11:30 из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути — 1,5 часа. Обратный рейс проходит с 11:30 до 13:00.

Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Также «ЭкоходЪ» ежедневно совершает вечерние прогулочные и экскурсионные рейсы. Так, доступны экскурсионные прогулки по Каме: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Длительность рейса составляет от 1 до 1,5 часов. Стоимость билетов от 1,2 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей.

#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Речной транспорт
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