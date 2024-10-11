В середине сентября на СВО погиб уроженец Верещагинского округа

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, Александр родился в деревне Мальковка 26 августа 1971 года, воспитывался в многодетной семье (девять детей), был самым младшим. Окончил Серычевскую среднюю школу, Верещагинский ДОСААФ, был водителем всех категорий. Работал в ведомственной охране железнодорожного транспорта в Верещагино, потом отслужил в армии и переехал в Пермь. В краевой столице трудился на автотранспортном предприятии, Пермском пороховом заводе и водителем.