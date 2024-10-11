В середине сентября на СВО погиб уроженец Верещагинского округа

Posted 11 октября, 04:52
Published 11 октября, 04:52
Modified 11 октября, 04:54
Updated 11 октября, 04:54
Во время проведения СВО 16 сентября текущего года погиб уроженец Верещагинского городского округа Александр Блинов. Он был рядовым гвардии, старшим стрелком третьего отделения первого взвода морской пехоты.
Как рассказали в пресс-службе администрации округа, Александр родился в деревне Мальковка 26 августа 1971 года, воспитывался в многодетной семье (девять детей), был самым младшим. Окончил Серычевскую среднюю школу, Верещагинский ДОСААФ, был водителем всех категорий. Работал в ведомственной охране железнодорожного транспорта в Верещагино, потом отслужил в армии и переехал в Пермь. В краевой столице трудился на автотранспортном предприятии, Пермском пороховом заводе и водителем.
У мужчины остались жена Юлия и сын Максим. Церемония прощания с погибшим состоится в субботу, 12 октября, в 13:00 в деревне Мальковка, д. 22.
В Верещагино на этой неделе простились с погибшим командиром отделения противотанковых управляемых ракет, а в поселке Уральский — со стрелком мотострелкового подразделения.