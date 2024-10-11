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Posted 11 октября, 04:52

Published 11 октября, 04:52

Modified 11 октября, 04:54

Updated 11 октября, 04:54

На СВО погиб 53-летний уроженец Верещагинского округа Александр Блинов

В середине сентября на СВО погиб уроженец Верещагинского округа

11 октября 2024, 04:52
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа

На СВО погиб 53-летний уроженец Верещагинского округа Александр Блинов

Сюжет
Военная операция на Украине
У мужчины остались жена и сын.

Во время проведения СВО 16 сентября текущего года погиб уроженец Верещагинского городского округа Александр Блинов. Он был рядовым гвардии, старшим стрелком третьего отделения первого взвода морской пехоты.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, Александр родился в деревне Мальковка 26 августа 1971 года, воспитывался в многодетной семье (девять детей), был самым младшим. Окончил Серычевскую среднюю школу, Верещагинский ДОСААФ, был водителем всех категорий. Работал в ведомственной охране железнодорожного транспорта в Верещагино, потом отслужил в армии и переехал в Пермь. В краевой столице трудился на автотранспортном предприятии, Пермском пороховом заводе и водителем.

У мужчины остались жена Юлия и сын Максим. Церемония прощания с погибшим состоится в субботу, 12 октября, в 13:00 в деревне Мальковка, д. 22.

В Верещагино на этой неделе простились с погибшим командиром отделения противотанковых управляемых ракет, а в поселке Уральский — со стрелком мотострелкового подразделения.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь
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