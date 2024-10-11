В ЦВЗ пройдет уникальная масштабная выставка о пермском зверином стиле

Благодаря гранту благотворительного фонда Владимира Потанина, полученному Пермским краеведческим музеем, на одной площадке будут собраны уникальные предметы, представляющие культовую пластику средневекового Прикамья, из коллекций Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина, Пермской государственной художественной галереи, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка, Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Пермской региональной общественной организации «Камва» и частных собирателей предметов искусства.