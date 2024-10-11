В ЦВЗ пройдет уникальная масштабная выставка о пермском зверином стиле

Posted 11 октября, 11:56
Published 11 октября, 11:56
Modified 11 октября, 11:58
Updated 11 октября, 11:58
В Перми с 4 ноября 2024 года до 26 января 2025 года будет проходить выставка, посвящённая пермскому звериному стилю. Она будет работать на площадке Центрального выставочного зала, сообщает «Новый компаньон».
Благодаря гранту благотворительного фонда Владимира Потанина, полученному Пермским краеведческим музеем, на одной площадке будут собраны уникальные предметы, представляющие культовую пластику средневекового Прикамья, из коллекций Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина, Пермской государственной художественной галереи, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка, Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Пермской региональной общественной организации «Камва» и частных собирателей предметов искусства.
Будут представлены подлинные предметы пермского звериного стиля, архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства по мотивам старинного литья.
Как пишет издание, Государственный Эрмитаж привезёт предметы, обнаруженные на территории Пермского края до революции 1917 года: пластины, подвески и фигурки V–IX веков с изображением ящеров, лосей-людей, медведей, человеческих силуэтов из разрушенного святилища на Камне Светик (Подбобыка), из Пешковского и Кунгурского кладов. Эти предметы пермяки увидят впервые.
Чердынский краеведческий музей им. Пушкина предоставит материалы Редикорского клада, обнаруженного в километре от села Редикор в 1929 году при ремонте трактовой дороги. В клад входят яркие художественные образцы предметов, выполненных в пермском зверином стиле, — бронзовые бляхи VIII–IX вв.
Национальный музей Республики Коми привозит материалы коллекции культового бронзового литья: фигурки птиц, лосей, зооморфные фигуры III–IV вв. Они были найдены в 1884 году в верховьях Печоры и известны в научной литературе как Уньинский клад.
Пермский краеведческий музей представит культовое литьё Пермского Предуралья IV–XIII веков: прорезные сюжетные бляхи, элементы обрядового костюма. Часть этих предметов относится к дореволюционным собраниям, часть — к материалам раскопок современных археологов. Большинство экспонатов прибудет не из постоянной экспозиции музея, а из хранения.
Пермский звериный стиль — название стиля, объединяющего бронзовую художественную пластику VI–XII в. н. э. созданную средневековой цивилизацией Урала. В Верхнем Прикамье возникла цивилизация с особой культурой, оставившая нам свой пантеон богов и духов, воплощенный в металле. Ученые относят предметы, выполненные в пермском зверином стиле к ломоватовской и неволинской археологическим культурам.
Готовность здания Пермской художественной галереи составляет порядка 96%. Об этом на встрече с представителями СМИ сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.