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Posted 11 октября, 05:16

Published 11 октября, 05:16

Modified 11 октября, 05:18

Updated 11 октября, 05:18

В Кунгурском районе утром 11 октября произошло ДТП с четырьмя погибшими

Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами

11 октября 2024, 05:16
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

В Кунгурском районе утром 11 октября произошло ДТП с четырьмя погибшими

Сюжет
Дтп
На месте работают следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы.

В Кунгурском муниципальном округе сегодня утром в 06:55 случилось смертельное ДТП, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным сведениям, по трассе «Пермь — Екатеринбург» ехал автомобиль Mercedes Benz. На 102 километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате погибли водитель и три пассажира иномарки. Сейчас на месте инцидента работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в ДТП в Нытвенском районе погиб выехавший на встречную полосу водитель. А на трассе около Перми столкнулись сразу 11 автомобилей.

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