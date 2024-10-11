Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами

Posted 11 октября, 05:16
Published 11 октября, 05:16
Modified 11 октября, 05:18
Updated 11 октября, 05:18
В Кунгурском муниципальном округе сегодня утром в 06:55 случилось смертельное ДТП, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным сведениям, по трассе «Пермь — Екатеринбург» ехал автомобиль Mercedes Benz. На 102 километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате погибли водитель и три пассажира иномарки. Сейчас на месте инцидента работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в ДТП в Нытвенском районе погиб выехавший на встречную полосу водитель. А на трассе около Перми столкнулись сразу 11 автомобилей.