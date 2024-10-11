Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами

По предварительным сведениям, по трассе «Пермь — Екатеринбург» ехал автомобиль Mercedes Benz. На 102 километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате погибли водитель и три пассажира иномарки. Сейчас на месте инцидента работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.