Водителей просят быть аккуратнее на трассах Прикамья из-за плохой погоды

Posted 11 октября, 03:38
Published 11 октября, 03:38
Modified 11 октября, 03:40
Updated 11 октября, 03:40
Водителей большегрузов в Пермском крае просят повременить с поездками и встать на специализированных стоянках, пока погода не улучшится. О резком ухудшении метеоусловий предупреждает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“».
В регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра. Всем автомобилистам рекомендуется по возможности отложить длительные поездки, быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее пермские синоптики прогнозировали, что в Прикамье в эти выходные будет сухая и прохладная погода.