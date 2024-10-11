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Posted 11 октября, 03:38

Published 11 октября, 03:38

Modified 11 октября, 03:40

Updated 11 октября, 03:40

В Упрдор «Прикамье» попросили водителей быть аккуратнее на трассах

Водителей просят быть аккуратнее на трассах Прикамья из-за плохой погоды

11 октября 2024, 03:38
Фото: fusionbrain.ai

В Упрдор «Прикамье» попросили водителей быть аккуратнее на трассах

Сюжет
Пермская езда
На дорогах ожидается гололедица.

Водителей большегрузов в Пермском крае просят повременить с поездками и встать на специализированных стоянках, пока погода не улучшится. О резком ухудшении метеоусловий предупреждает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“».

В регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра. Всем автомобилистам рекомендуется по возможности отложить длительные поездки, быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее пермские синоптики прогнозировали, что в Прикамье в эти выходные будет сухая и прохладная погода.

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#Пермская езда#Пермь#Пермские дороги#Гололед
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