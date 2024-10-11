Закон хорош, да подвели дороги

Posted 11 октября, 19:00
Published 11 октября, 19:00
Modified 11 октября, 19:00
Updated 11 октября, 19:00
Многодетные семьи Прикамья не желают брать под жилищное строительство участки, «какие дают», — без водопровода и прочих полезных коммуникаций. Несмотря даже на то, что землю больше не производят, а местные чиновники, видимо, желая отличиться победными реляциями, предлагают — «вы уж сначала дом постройте, поживите, а вода, тепло, свет и дорога — это потом всё будет». Ну, когда-нибудь…
По Пермскому краю прогремел и отозвался в столице очередной скандал, связанный с бесплатным наделением многодетных землей под жилищное строительство.
Жительница Кудымкара посетовала в социальных сетях, что местные власти не протянули ветку централизованной системы водоснабжения в микрорайон Аэропорт, где более десяти лет назад многодетным выделили землю для возведения домов. Люди построились, обжились, и всё бы ничего, но вот только вода, как говорится, есть только в соседнем колодце, точнее — в скважине.
В минувшем году суд обязал городские власти прекратить затянувшееся безобразие и обеспечить многодетных в микрорайоне цивилизованными условиями быта. Но судебное решение до сих пор не исполнено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав многодетных семей в Кудымкаре.
Подобная история — не исключение из правил, для Пермского края она типична. Вот только самые свежие примеры. В январе 2024 года Прокуратура Суксунского района Пермского края установила, что администрация округа предоставила многодетным семьям земельные участки «в чистом поле», хотя и расположенные на территории поселка Суксун, но не обеспеченные удобствами, необходимыми для полноценной культурной жизни человека XXI века. Отсутствовали подъездные дороги, электроснабжение, подача воды. Прокурор внес главе Суксунского городского округа представление, но местные власти так ничего и не сделали для улучшения быта своих многодетных земляков. В связи с этим в суд ушел иск о признании бездействия администрации округа незаконным. Судебная власть, в свою очередь, обязала местную администрацию обеспечить участки инженерной инфраструктурой.
Весной 2024 года в прокуратуру поступила жалоба (уже не первая) о нарушении прав многодетных семей в Добрянском муниципальном округе. Более двух сотен многодетных семей получили неблагоустроенные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка. Места под строительство оказались отчасти живописным лесом, подъездных дорог, в основном, замечено не было, а коммуникации существовали только в перспективе. По предыдущим аналогичным жалобам пермский следком уже проводил проверку в конце 2023-го — начале 2024 года, но, видимо, она последствий не имела.
В мае 2024 года прокуратура Губахи обнаружила, что постановлением администрации округа для многодетных было предоставлено 80 земельных участков в поселке Нагорнский для строительства индивидуальных домов — при этом выделенные «угодья» не были снабжены коммунальной инфраструктурой: не было газа, воды, электричества, о дорогах оставалось только мечтать. По итогам проверки прокурор направил в суд иск, в котором требовал обязать муниципальных чиновников протянуть «нитки» коммунальных сетей до границ земельных участков, провести паспортизацию дорог по улицам Дальней, Рябиновой, Луговой, Шахтерской в поселке Нагорнский и включить их в реестр муниципального имущества. Губахинский суд полностью удовлетворил требования прокурора.
Принятие федерального закона о бесплатном наделении многодетных семей землей для жилищного строительства (а было это в 2011 году) сразу поставило региональные и местные власти перед изрядными трудностями. Изначально было понятно, что «готовых к употреблению» участков, обеспеченных коммуникациями, для всех желающих даже близко не хватит. Тянуть новые сети и делать дороги — у муниципалитетов нет денег.
В 2012 году пермская мэрия начала формировать земельные участки в жилых районах Ива и Заозерье, которые не были обеспечены коммунальными сетями, и это сразу же вызвало протесты прокуратуры. Главы городов и районов рассчитывали на помощь региона, но не тут-то было: в октябре 2012 года Законодательное собрание Прикамья одобрило в первом чтении поправки краевого правительства (напомним, губернатором тогда был Виктор Басаргин), согласно которым земельные участки могли предоставляться многодетным семьям и без какой-либо инфраструктуры! На пресс-конференции глава региона объяснил свою позицию… интересами самих же многодетных: дескать, ждать участков с инфраструктурой они будут до морковкина заговенья, а законное право раздавать землю без сетей и коммуникаций позволит ускорить темпы получения участков в разы.
Впрочем, депутаты Законодательного собрания, видимо, хорошо понимая, к каким результатам могут привести подобные виражи социальной политики, губернаторскую поправку провалили. Тем самым, повод для возможного общественного недовольства был устранен, но (и это понимали все) было «железно гарантировано» растягивание исполнения закона на долгие годы.
Как показывают последние примеры с прокурорскими проверками, во многих территориях, видимо, в погоне за «планом», муниципальные власти пытаются «подсунуть» многодетным участки, какие придется, — берите, пока хоть такие дают! Ведь, как писали на своих плакатах американские торговцы землей в 1960-х: «Приобретайте землю — ее больше не производят!».
При этом формально действующий закон Пермского края напоминает двуликого Януса. С одной стороны, в нем четко сказано: «Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие включению в перечень, должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к условиям соответствующего муниципального образования». Но следом — «оговорка»: «При отсутствии инженерной инфраструктуры земельные участки для индивидуального жилищного строительства включаются в перечень, если:
Выходит, с одной стороны, инфраструктура — быть должна, это прямо написано. С другой — можно землю дать, если подключение к сетям планируется «в перспективе», — но это может быть и 10 лет, и 20, и до второго пришествия…
Формально, если местные власти дают многодетным участки без инфраструктуры, за неимением лучшего, то, по закону, они чисты. Доказать неправоту чиновников (или недобросовестность) может только суд.
«Есть федеральный закон „Об общественном контроле“, где написано, что добросовестность муниципальных или государственных органов власти предполагается, — комментирует пермский юрист Дмитрий Мухачев. — Поэтому надо еще доказать, что, если многодетная семья получила участок без инфраструктуры, представители муниципалитета действовали недобросовестно. Кто может дать оценку? По идее, только суд. Если человеку дают участок, который его не устраивает, он, соответственно, может обратиться в суд и задать вопрос — почему ему дают именно этот участок? Может, существуют участки с уже подведенной, готовой инфраструктурой? Если таких участков нет, то отсутствует и недобросовестность со стороны муниципалитета. Если они есть, тогда уже возникают другие вопросы».
Между тем, не далее, как в апреле, по итогам встречи с участниками и победителями семейных конкурсов президент Владимир Путин поручил региональным властям обеспечивать всеми необходимыми коммуникациями участки, которые бесплатно предоставляются многодетным семьям. Докладывать о решении вопроса губернаторы теперь должны дважды в год. Как станут решать проблему власти Прикамья — пока непонятно, учитывая не слишком впечатляющие темпы предоставления земли многодетным на просторах Западного Урала.
По сведениям краевого минсоца на лето 2024 года, за весь период действия закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» на учет для предоставления участков принято 28 784 семьи. Земля предоставлена 16 275 семьям. Соответственно, обеспечены 63% многодетных семей от общего числа включенных в реестр (и ведь бог еще знает, скольким по разным причинам было отказано в постановке на учет!). Притом 1320 семей воспользовались правом на получение единовременной выплаты взамен предоставления земли (в Перми эта выплата составляет 250 тыс. рублей). К слову, не самые роскошные дачи в районе Кукуштана и Янычей стоят по 300–400 тыс. рублей.
«Основной проблемой, сдерживающей работу муниципалитетов по предоставлению земли многодетным семьям, является отсутствие на территории ликвидных, то есть обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой земельных участков, — поясняют в региональном минсоце. — Также одной из причин длительного срока ожидания является дефицит бюджетов, ограничивающий возможность обеспечения участков объектами инфраструктуры».
Если говорить о Перми, то в 2012–2021 годах многодетным семьям краевого центра выделили немногим более 2 тыс. участков. Причем только 852 — на территории города и 1184 участка в Пермском муниципальном районе. У многодетных пермяков есть возможность получить землю и в других муниципалитетах, но очереди за землей, например, в солнечную Чердынь или Юсьву почему-то не наблюдается.
«Я стою в очереди на получение бесплатного земельного участка два года, — рассказывает пермяк, отец троих детей Константин Карякин. — На сегодня мой номер в списке очередников — 6144. Всего в очереди 7888 человек. За это время я стал ближе к цели весьма незначительно. Некоторые люди за двухлетку исключены из реестра, скорее всего, потому, что согласились получить так называемые альтернативные участки или денежную компенсацию, сумма которой незначительна — 250 тыс. рублей, причем она не менялась уже несколько лет. К тому же, это выплата целевая, потратить ее можно только на погашение ипотеки или покупку земельного участка. Но, простите, какой участок вы купите за такую сумму в черте Перми?»
Альтернативные участок — это не более 6 соток, а не 20 соток, хотя они тоже располагаются в границах краевого центра. Последний раз, насколько я помню, их предлагали в Гамово. Эти альтернативные участки зачастую без инфраструктуры. Но, в принципе, дом построить там можно.
Если ждать «обычный» участок, то, по моим расчетам, я простою в очереди еще минимум 10 лет. Но тогда я, боюсь, уже физически не смогу дом построить, особенно с учетом инфляции и роста цен на стройматериалы. Если появится возможность взять альтернативный участок, пусть совсем небольшой, но без долгого ожидания, — наверное, соглашусь. Конечно, выходом для очередников могло бы стать увеличение денежной выплаты, но тогда, наверное, она должна быть не менее 1 млн рублей, то есть сопоставима с ценой земельных участков в Перми».
В 2023 году всего 84 многодетные семьи из Перми смогли получить бесплатные земельные участки. В то же время более 7 тыс. многодетных сейчас ожидают своей очереди — об этом сообщил прокурор Перми Егор Шмырин, выступая в апреле 2024 года на пленарном заседании Пермской гордумы. Если обеспечение землей многодетных продолжится такими же «ударными» темпами, краевой центр решит проблему только лет через 80, эдак к 2100 году. Но тогда это, наверное, уже будет неактуально не только для нынешних очередников, но и для их внуков.
Да и поручение главы государства желательно выполнять уже сегодня, а не откладывать в долгий ящик.