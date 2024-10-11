Закон хорош, да подвели дороги

«Я стою в очереди на получение бесплатного земельного участка два года, — рассказывает пермяк, отец троих детей Константин Карякин. — На сегодня мой номер в списке очередников — 6144. Всего в очереди 7888 человек. За это время я стал ближе к цели весьма незначительно. Некоторые люди за двухлетку исключены из реестра, скорее всего, потому, что согласились получить так называемые альтернативные участки или денежную компенсацию, сумма которой незначительна — 250 тыс. рублей, причем она не менялась уже несколько лет. К тому же, это выплата целевая, потратить ее можно только на погашение ипотеки или покупку земельного участка. Но, простите, какой участок вы купите за такую сумму в черте Перми?»