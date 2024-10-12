Администрации Перми рекомендовано вернуть в бюджет 5,3 млн рублей от капремонта домов

Posted 12 октября, 05:04
Published 12 октября, 05:04
Modified 12 октября, 05:06
Updated 12 октября, 05:06
Из бюджета региона шли средства на капремонт фасадов 74 многоквартирных домов, расположенных на территории города Перми, в том числе на 2 дома, по которым региональной Программой капитального ремонта не был предусмотрен капитальный ремонт фасадов до 2044 года.
Всего на софинансирование капремонта домов из бюджета Пермского края в бюджет города Перми перечислены средства в размере 1,5 млрд рублей с 2021 по 2023 годы.
Нормативными правовыми актами Правительства не установлены критерии отбора домов из региональной Программы капитального ремонта для включения их в адресный перечень на 2021–2023 годы.
Нормативные правовые акты не регламентируют степень финансового участия собственников многоквартирных домов. Размер привлеченных средств фонда капитального ремонта на капитальный ремонт фасадов варьируется от 0% до 34,3%. В результате сложилось не равное право у собственников многоквартирных домов на получение государственной и муниципальной финансовой поддержки на проведение капитального ремонта их общего имущества.
Департаментом ЖКХ допущены многочисленные нарушения требований порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми. Фактически на капитальный ремонт фасадов 95 домов из бюджета Перми направлено 2,3 млрд рублей, из них по 74 домам, работы по которым осуществлялись с привлечением средств бюджета Пермского края, направлено 2 млрд рублей.
Общий объем выполненных работ составил 2 млрд рублей или 89,5% от общего объема средств в договорах о предоставлении субсидии 2,2 млрд рублей. В итоге не получен нужный результат от использования средств бюджета, причинен ущерб в общей сумме 2,9 млн рублей (бюджету Пермского края в сумме 2,4 млн рублей, бюджету Перми — 456 тыс. рублей).
К концу 2023 года фактически работы завершены в отношении 97 из 112 домов, в том числе с привлечением средств из бюджета Пермского края по 64 из 74 домов.
Аудиторы КСП рекомендовали министерству ЖКХ и благоустройства Пермского края: разработать критерии отбора домов для государственной поддержки проведения капремонта фасадов из Регпрограммы капитального ремонта; сформировать предложения по корректировке предельной стоимости работ по капитальному ремонту; обеспечить контроль за расходованием средств фонда капитального ремонта некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».
Администрации города Перми необходимо внести изменения в нормативно-правовые документы, определить получателем субсидии по капремонту фасадов — Департамент ЖКХ администрации города Перми (а не ТСЖ, ЖСК и пр.).
Департаменту ЖКХ администрации города Перми рекомендовано осуществить возврат средств в размере 2,4 млн рублей в доход бюджета Пермского края и принять меры по возмещению ущерба в бюджет города Перми размере 2,9 млн рублей.