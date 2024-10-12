Дмитрий Махонин взял под личный контроль ситуацию с коммунальным ЧП в Лысьве

Posted 12 октября, 09:18
Published 12 октября, 09:18
Modified 12 октября, 09:25
Updated 12 октября, 09:25
Сегодня произошла утечка холодного водоснабжения в Лысьве на правом водоводе магистрального водопровода по проспекту Победы, 32. Без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского: это 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и 4 социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы.
Система отопления работает.
По словам губернатора Дмитрия Махонина, он держит ситуацию на личном контроле. Главе округа и краевому Министерству ЖКХ поручено обеспечить жителей достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе.
Ранее жители жаловались на отсутствие подвоза воды и очень дорогую воду в магазинах.
Расположение бочек с питьевой водой:
⁃ ул. Жарова, 73, магазин «Монетка» (переехала с ул. Мира, 14);
⁃ ул. Делегатская, 41 (территория ФОКа);
⁃ ул. Балахнина, 128 (переехала с ул. Гайдара, 1);
⁃ пр. Победы, 21;
— в течение часа будет установлена бочка по адресу ул. Больничная, 6.