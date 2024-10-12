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Posted 12 октября, 09:18

Published 12 октября, 09:18

Modified 12 октября, 09:25

Updated 12 октября, 09:25

Губернатор Прикамья сообщил последнюю информацию об аварии на сетях в Лысьве

Дмитрий Махонин взял под личный контроль ситуацию с коммунальным ЧП в Лысьве

12 октября 2024, 09:18
Фото: со страницы Администрации города Лысьвы

Губернатор Прикамья сообщил последнюю информацию об аварии на сетях в Лысьве

Ремонтные работы по левому водоводу завершаются, он продолжает заполняться водой. Лысьвенцы сообщают об адресах, где холодная вода появилась. Горячая вода будет запущена после полной загрузки системы.

Сегодня произошла утечка холодного водоснабжения в Лысьве на правом водоводе магистрального водопровода по проспекту Победы, 32. Без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского: это 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и 4 социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы.

Система отопления работает.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, он держит ситуацию на личном контроле. Главе округа и краевому Министерству ЖКХ поручено обеспечить жителей достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе.

Ранее жители жаловались на отсутствие подвоза воды и очень дорогую воду в магазинах.

Расположение бочек с питьевой водой:
⁃ ул. Жарова, 73, магазин «Монетка» (переехала с ул. Мира, 14);
⁃ ул. Делегатская, 41 (территория ФОКа);
⁃ ул. Балахнина, 128 (переехала с ул. Гайдара, 1);
⁃ пр. Победы, 21;
— в течение часа будет установлена бочка по адресу ул. Больничная, 6.

#Жкх#Лысьва#Коммунальная авария#Коммунальное чп
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