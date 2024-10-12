Дмитрий Махонин взял под личный контроль ситуацию с коммунальным ЧП в Лысьве

Сегодня произошла утечка холодного водоснабжения в Лысьве на правом водоводе магистрального водопровода по проспекту Победы, 32. Без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского: это 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и 4 социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы.