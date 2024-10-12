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Posted 12 октября, 06:47

Published 12 октября, 06:47

Modified 12 октября, 06:51

Updated 12 октября, 06:51

На пост мэра о походе в театр пермяки написали про очень дорогие билеты

Мэр Перми сходил с женой в оперный театр, ему тут же написали о недоступности билетов

12 октября 2024, 06:47
Фото: со страницы главы администрации Перми Эдуарда Соснина

На пост мэра о походе в театр пермяки написали про очень дорогие билеты

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Театр оперы и балета
Эдуард Соснин сходил с супругой в пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Смотрели премьеру оперы «Пиковая дама». Глава города остался доволен представлением, о чем и сообщил на своих страницах в соцсетях. Пермяки ему тут же написали про запредельные цены на билеты в любимый театр.

Глава Перми Эдуард Соснин написал у себя в посте, что удалось сходить с женой на премьеру спектакля «Пиковая дама» в Пермском театре оперы и балета.

«Это действительно восхитительное произведение! — Отметил он. — После долгого перерыва на пермскую сцену вернулось одно из важнейших произведений музыкального театра. Опера Петра Ильича Чайковского, музыкальный руководитель которой — Владимир Ткаченко, а режиссер-постановщик — Владиславс Наставшевс, захватывает своим драматизмом и мистичностью».

По словам Эдуарда Соснина, посещение пермских театров всегда дарит незабываемые эмоции и возможность приобщиться к прекрасному. В ответ на пост пермяки написали, что тоже не прочь ходить в пермские театры, но тот же театр оперы и балета доступен теперь только богатым людям. Школьникам в театр не попасть, потому что билеты очень дорогие, льгот нет. На «Пушкинской карте» у подростков всего 5 тыс. рублей, это средняя цена билета в оперный театр.

Не забыли пермяки рассказать и про издевательское отношение к многодетным и другим как будто льготным категориям граждан. Оказывается, многодетным можно прийти к театру за несколько часов до спектакля и подождать, не останутся ли свободные билеты. Такие билеты могут продать по льготной цене при предъявлении соответствующих документов.

«Какая особая поддержка семей в Год семьи в Перми! — Сообщают мэру его подписчики. — А если билетов не окажется, многодетная семья всем составом разворачивается и идет домой».

Пермяки предлагают городским и региональным властям решить вопрос с доступностью билетов в любимый театр, потому что считают несправедливой, когда за общий счет культура становится уделом избранных.

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