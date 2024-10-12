Мэр Перми сходил с женой в оперный театр, ему тут же написали о недоступности билетов

По словам Эдуарда Соснина, посещение пермских театров всегда дарит незабываемые эмоции и возможность приобщиться к прекрасному. В ответ на пост пермяки написали, что тоже не прочь ходить в пермские театры, но тот же театр оперы и балета доступен теперь только богатым людям. Школьникам в театр не попасть, потому что билеты очень дорогие, льгот нет. На «Пушкинской карте» у подростков всего 5 тыс. рублей, это средняя цена билета в оперный театр.