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Posted 12 октября, 11:17

Published 12 октября, 11:17

Modified 12 октября, 11:20

Updated 12 октября, 11:20

ВАЗ на летней резине попал в ДТП с грузовиком на трассе Пермь-Екатеринбург

На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине

12 октября 2024, 11:17
Фото: из группы ГАИ Свердловской области

ВАЗ на летней резине попал в ДТП с грузовиком на трассе Пермь-Екатеринбург

Сюжет
Дтп
Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

На трассе Пермь — Екатеринбург водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу утром в субботу, 12 октября. 28-летний мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Машина была «обута» в летнюю резину, а у самого водителя не нашли водительских прав, потому что он был их лишен. Его трижды привлекали к ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде.

Навстречу легковушке шел грузовой Volvo с полуприцепом, водитель ВАЗа потерял контроль над управлением автомобилем, не учел погодные условия, врезался в грузовик.

Пока неизвестно, был ли водитель пьян, будет проведена экспертиза. Сейчас проводится расследование.

#Дтп#Пьяный за рулем#Пермь-екатеринбург#Авария#Гибдд#Гаи
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