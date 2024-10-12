На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине

Posted 12 октября, 11:17
Published 12 октября, 11:17
Modified 12 октября, 11:20
Updated 12 октября, 11:20
На трассе Пермь — Екатеринбург водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу утром в субботу, 12 октября. 28-летний мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Машина была «обута» в летнюю резину, а у самого водителя не нашли водительских прав, потому что он был их лишен. Его трижды привлекали к ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде.
Навстречу легковушке шел грузовой Volvo с полуприцепом, водитель ВАЗа потерял контроль над управлением автомобилем, не учел погодные условия, врезался в грузовик.
Пока неизвестно, был ли водитель пьян, будет проведена экспертиза. Сейчас проводится расследование.