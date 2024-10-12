«Почему не в „Энергию“? В Перми ремонтируют дом детского творчества „Пермячок“

В департаменте образования администрации Перми уточнили, что в здании филиала ДД (ю)Т «Пермячок» (ул. Советская, 96) с 1 ноября 2024 года начнется ремонт фасада здания. На ремонт из бюджета города Перми выделены средств в размере 10,2 млн рублей. Срок окончания ремонтных работ — до конца 2024 года.



В детском клубе занимается 574 ребенка. По данным администрации Перми, творческие и спортивные коллективы на время проведения ремонтных работ будут размещены в корпусах Дворца детского творчества (ул. Сибирская, 29; ул. Сибирская, 27а,).