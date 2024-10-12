«Почему не в „Энергию“? В Перми ремонтируют дом детского творчества „Пермячок“

Posted 12 октября, 06:11
Published 12 октября, 06:11
Modified 12 октября, 06:15
Updated 12 октября, 06:15
В департаменте образования администрации Перми уточнили, что в здании филиала ДД (ю)Т «Пермячок» (ул. Советская, 96) с 1 ноября 2024 года начнется ремонт фасада здания. На ремонт из бюджета города Перми выделены средств в размере 10,2 млн рублей. Срок окончания ремонтных работ — до конца 2024 года.
В детском клубе занимается 574 ребенка. По данным администрации Перми, творческие и спортивные коллективы на время проведения ремонтных работ будут размещены в корпусах Дворца детского творчества (ул. Сибирская, 29; ул. Сибирская, 27а,).
Также рассматривается возможность размещения секций с учетом текущего расписания занятий на площадках других учреждений города Перми, находящихся в территориальной доступности. Но родители юных спортсменов (секция рукопашного боя) выяснили, что им не могут предоставить время для занятий в СК «Энергия», который находится рядом.
«Даже школы на время ремонта „уплотняют“ учениками из других школы, — рассуждают родители. — А здесь огромный спорткомплекс, мы же видим, что он свободен, но наших детей туда почему-то нельзя».
В секции рукопашного боя дети занимаются бесплатно. Родители предполагают, что «Энергия» просит денег за аренду залов. В министерстве физкультуры и спорта Пермского края журналисту Properm.ru ответили, что залы в «Энергии» заняты, там проходят тренировки краевых секций. Предоставить расписание спортзалов в «Энергии» в министерстве не смогли.
Ремонтные работы начнутся 1 ноября, до начала ремонтных работ родители будут уведомлены о принятом решении относительно места проведения занятий, — сообщили в администрации Перми.
В «Пермячке» занимаются театр моды «Тандем», изостудия «Жёлтый кот», клуб юных собаководов (аджилити), секция «Рукопашный бой», ОДК ансамбль эстрадно-спортивного танца «Танц-класс», ОДК хореографический ансамбль «Карусель», танцевальная студия «Импульс» и другие коллективы.