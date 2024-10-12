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Posted 12 октября, 13:13

Published 12 октября, 13:13

Modified 12 октября, 13:15

Updated 12 октября, 13:15

Готовность здания для школы №146 составляет 34%

У цирка на улице Уральской в Перми готов каркас здания для школы №146

12 октября 2024, 13:13
Фото: администрации Перми

Готовность здания для школы №146 составляет 34%

После реконструкции в здании разместится школа №146. Она рассчитана на 500 школьников с 7-го по 11 классы.

Будущая школа находится на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Городские горки». Облик здания на улице Уральской, 110 будет воссоздан в существующих габаритах и цветовом решении. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с ООО «Кинетика».

На объекте завершаются работы по монтажу каркаса здания, кирпичной кладке стен и перегородок, устройству крылец. Также начаты работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов, штукатурке стен, устройству стяжки, монтажу вентиляции, отопления, внутренних сетей электроснабжения и освещения, слаботочных сетей, сетей канализации и водоснабжения, а также устройству подпорной стены. Работы ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность объекта — 34%.

В новом здании будет находиться школа №146 с углублённым изучением математики, физики и информатики. Она рассчитана на 500 школьников с 7-го по 11 классы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2025 года.

#Строительство#Кинетика#146 школа#Здание для школы 146
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