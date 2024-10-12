У цирка на улице Уральской в Перми готов каркас здания для школы №146

Posted 12 октября, 13:13
Published 12 октября, 13:13
Modified 12 октября, 13:15
Updated 12 октября, 13:15
Будущая школа находится на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Городские горки». Облик здания на улице Уральской, 110 будет воссоздан в существующих габаритах и цветовом решении. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с ООО «Кинетика».
На объекте завершаются работы по монтажу каркаса здания, кирпичной кладке стен и перегородок, устройству крылец. Также начаты работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов, штукатурке стен, устройству стяжки, монтажу вентиляции, отопления, внутренних сетей электроснабжения и освещения, слаботочных сетей, сетей канализации и водоснабжения, а также устройству подпорной стены. Работы ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность объекта — 34%.
В новом здании будет находиться школа №146 с углублённым изучением математики, физики и информатики. Она рассчитана на 500 школьников с 7-го по 11 классы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2025 года.