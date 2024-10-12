У цирка на улице Уральской в Перми готов каркас здания для школы №146

На объекте завершаются работы по монтажу каркаса здания, кирпичной кладке стен и перегородок, устройству крылец. Также начаты работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов, штукатурке стен, устройству стяжки, монтажу вентиляции, отопления, внутренних сетей электроснабжения и освещения, слаботочных сетей, сетей канализации и водоснабжения, а также устройству подпорной стены. Работы ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность объекта — 34%.