Ученый из Перми рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть северное сияние

Posted 12 октября, 08:34
Published 12 октября, 08:34
Modified 12 октября, 08:36
Updated 12 октября, 08:36
11 октября пермяки увидели яркое северное сияние. Его вспышка произошла в одной из групп солнечных пятен, и сразу же был зарегистрирован выброс плазменного облака, направленный точно в нашу сторону.
Солнце сейчас находится практически в максимуме своей активности, по словам Кирилла Циберкина. Поэтому на его поверхности часто происходят вспышки, которые сопровождаются выбросами солнечного вещества в космическое пространство, и иногда эти выбросы «зацепляют» Землю.
Когда же в следующий раз можно увидеть северное сияние такое же, как 11 октября? Активность Солнца меняется с периодом в 11–12 лет, и предыдущие яркие сияния можно было наблюдать примерно на рубеже 2012–2014 годов. Поскольку у Солнца пока ещё продолжается период высокой активности, то это точно был не финальный эпизод — достаточно частые яркие вспышки, сильные магнитные бури и аврору можно ожидать ещё в ближайший год-два. Но в ближайшее время ожидать северного сияния не стоит, новые вспышки не фиксировались.
«То световое шоу, которое удалось застать вчера даже в центре Перми, бывает весьма редко — здесь совпали высокая мощность вспышки и направление выброса точно на Землю», — поясняет ученый.
В Перми «искать» северное сияние нужно на севере, определить созвездие Малой медведицы и смотреть ниже его. Для съёмки необходимо настроить камеру на длинную выдержку, будет достаточно 1–2 секунд.