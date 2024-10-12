Ученый из Перми рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть северное сияние

Когда же в следующий раз можно увидеть северное сияние такое же, как 11 октября? Активность Солнца меняется с периодом в 11–12 лет, и предыдущие яркие сияния можно было наблюдать примерно на рубеже 2012–2014 годов. Поскольку у Солнца пока ещё продолжается период высокой активности, то это точно был не финальный эпизод — достаточно частые яркие вспышки, сильные магнитные бури и аврору можно ожидать ещё в ближайший год-два. Но в ближайшее время ожидать северного сияния не стоит, новые вспышки не фиксировались.