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Posted 12 октября, 08:34

Published 12 октября, 08:34

Modified 12 октября, 08:36

Updated 12 октября, 08:36

Когда после 11 октября ждать северное сияние в Перми?

Ученый из Перми рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть северное сияние

12 октября 2024, 08:34
Фото: предоставлено читателями Properm.ru

Когда после 11 октября ждать северное сияние в Перми?

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ПГНИУ
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики Пермского университета Кирилл Циберкин рассказал, когда пермяки в следующий раз смогут увидеть северное сияние.

11 октября пермяки увидели яркое северное сияние. Его вспышка произошла в одной из групп солнечных пятен, и сразу же был зарегистрирован выброс плазменного облака, направленный точно в нашу сторону.

Солнце сейчас находится практически в максимуме своей активности, по словам Кирилла Циберкина. Поэтому на его поверхности часто происходят вспышки, которые сопровождаются выбросами солнечного вещества в космическое пространство, и иногда эти выбросы «зацепляют» Землю.

Когда же в следующий раз можно увидеть северное сияние такое же, как 11 октября? Активность Солнца меняется с периодом в 11–12 лет, и предыдущие яркие сияния можно было наблюдать примерно на рубеже 2012–2014 годов. Поскольку у Солнца пока ещё продолжается период высокой активности, то это точно был не финальный эпизод — достаточно частые яркие вспышки, сильные магнитные бури и аврору можно ожидать ещё в ближайший год-два. Но в ближайшее время ожидать северного сияния не стоит, новые вспышки не фиксировались.

«То световое шоу, которое удалось застать вчера даже в центре Перми, бывает весьма редко — здесь совпали высокая мощность вспышки и направление выброса точно на Землю», — поясняет ученый.

В Перми «искать» северное сияние нужно на севере, определить созвездие Малой медведицы и смотреть ниже его. Для съёмки необходимо настроить камеру на длинную выдержку, будет достаточно 1–2 секунд.

#ПГНИУ#Северное сияние#Ученый#Когда будет северное сияние
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