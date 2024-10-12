В Березниках на пожаре мужчина спас соседа

Posted 12 октября, 08:10
Published 12 октября, 08:10
Modified 12 октября, 08:12
Updated 12 октября, 08:12
За прошедшие сутки произошло по два пожара в Перми, Пермском муниципальном округе, Березниковском, Соликамском городских округах, по 1 пожару на территориях Чердынского, Чайковского, Нытвенского, Чернушинского городских округов и Ординского муниципального округа.
Сообщение о пожаре в городе Березники по улице Луначарского поступило 11 октября днем, к месту вызова отправились 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Горел жилой дом и надворные постройки, площадь пожара — 72 кв. м. Сосед вывел из загоревшегося дома мужчину на свежий воздух.