В Березниках на пожаре мужчина спас соседа

Сообщение о пожаре в городе Березники по улице Луначарского поступило 11 октября днем, к месту вызова отправились 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Горел жилой дом и надворные постройки, площадь пожара — 72 кв. м. Сосед вывел из загоревшегося дома мужчину на свежий воздух.