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Posted 12 октября, 08:10

Published 12 октября, 08:10

Modified 12 октября, 08:12

Updated 12 октября, 08:12

В Березниках на пожаре мужчина спас соседа

В Березниках на пожаре мужчина спас соседа

12 октября 2024, 08:10
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
За истекшие сутки 11 октября 2024 г. на территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров.

За прошедшие сутки произошло по два пожара в Перми, Пермском муниципальном округе, Березниковском, Соликамском городских округах, по 1 пожару на территориях Чердынского, Чайковского, Нытвенского, Чернушинского городских округов и Ординского муниципального округа.

Сообщение о пожаре в городе Березники по улице Луначарского поступило 11 октября днем, к месту вызова отправились 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Горел жилой дом и надворные постройки, площадь пожара — 72 кв. м. Сосед вывел из загоревшегося дома мужчину на свежий воздух.

#Мчс пермского края#Пожар#Мчс
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