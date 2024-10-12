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Posted 12 октября, 16:59

Published 12 октября, 16:59

Modified 12 октября, 17:33

Updated 12 октября, 17:33

Вечером в субботу пьяный водитель в Березниках устроил массовое ДТП

В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке

12 октября 2024, 16:59
Фото: properm.ru

Вечером в субботу пьяный водитель в Березниках устроил массовое ДТП

Сюжет
Дтп
Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении дорожных условий в связи с первым снегом и минусовыми температурами. Но пьяным водителям всё ни по чем.

ДТП произошло буквально только что, на парковке около магазина «Пятерочка» на улице Мира в Березниках. Водитель на Datsun сначала зацепил три автомобиля: Renault Duster, китайский кроссовер Voyah Free и Toyota RAV4 — на парковке, после чего попробовал скрыться с места происшествия, в том числе от свидетелей, которые видели, как он зацепил чужое авто, и пытались его остановить. У него пытались отобрать ключи и не дать скрыться с места происшествия, отправились за ним вдогонку на машине. В итоге лихач протаранил Ford.

Больше всех пострадал Ford. Он практически полностью разбит, а у 30-летнего водителя травма руки. У китайского кроссовера придется менять бампер, пострадала и Toyota RAV4.

Очевидцы утверждают, что водитель Datsun пьян, ему около 60 лет. Экспертиза должна будет установить факт и степень опьянения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: properm.ru
#Дтп#Пермский край#Авария#Чп#Березники#Дорожно-транспортное происшествие
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