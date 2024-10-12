В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке

Posted 12 октября, 16:59
Published 12 октября, 16:59
Modified 12 октября, 17:33
Updated 12 октября, 17:33
ДТП произошло буквально только что, на парковке около магазина «Пятерочка» на улице Мира в Березниках. Водитель на Datsun сначала зацепил три автомобиля: Renault Duster, китайский кроссовер Voyah Free и Toyota RAV4 — на парковке, после чего попробовал скрыться с места происшествия, в том числе от свидетелей, которые видели, как он зацепил чужое авто, и пытались его остановить. У него пытались отобрать ключи и не дать скрыться с места происшествия, отправились за ним вдогонку на машине. В итоге лихач протаранил Ford.
Больше всех пострадал Ford. Он практически полностью разбит, а у 30-летнего водителя травма руки. У китайского кроссовера придется менять бампер, пострадала и Toyota RAV4.
Очевидцы утверждают, что водитель Datsun пьян, ему около 60 лет. Экспертиза должна будет установить факт и степень опьянения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.