В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП

«Вчера одна часть города сидела без воды, сегодня вторая!» — пишут лысьвенцы в редакцию Properm.ru. Жители говорят, что они не разу предупреждали власти, что надо менять и сети, а не только строить новые котельные. «Как итог, разрыт весь город и несколько тысяч человек сидят без воды», — говорят люди.