В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП

Posted 12 октября, 04:23
Published 12 октября, 04:23
Modified 12 октября, 04:25
Updated 12 октября, 04:25
«Вчера одна часть города сидела без воды, сегодня вторая!» — пишут лысьвенцы в редакцию Properm.ru. Жители говорят, что они не разу предупреждали власти, что надо менять и сети, а не только строить новые котельные. «Как итог, разрыт весь город и несколько тысяч человек сидят без воды», — говорят люди.
Авария, по данным администрации Лысьвы, произошла 11 октября на сетях холодного водоснабжения в районе домов 3-5 по проспекту Победы.
Границы отключения: от проспекта Победы до улиц Революции, от деревни Заимка до улицы Энгельса. Отключение затронуло холодное и горячее водоснабжение, подача отопления не прекращена. Ориентировочный срок устранения аварии составлял 8 часов, после, как сообщали в администрации, еще требовалось время для заполнения системы.
Но утром 12 октября, пока левый водовод холодного водоснабжения заполняли, на правом водоводе магистрального водопровода по проспекту Победы, 32 обнаружили еще одну утечку.
По данным правительства региона, восстановительные работы продолжаются, сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Люди жалуются, что подвоз воды не организован, а в сетевых магазинах цена за 5 литров воды — больше 400 рублей.