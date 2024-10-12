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Posted 12 октября, 04:23

Published 12 октября, 04:23

Modified 12 октября, 04:25

Updated 12 октября, 04:25

Сотни жителей Лысьвы остались без воды, улицы топит

В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП

12 октября 2024, 04:23
Фото: из группы «Администрация города Лысьвы»

Сотни жителей Лысьвы остались без воды, улицы топит

В Лысьве вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды. Жители жалуются, что подвоза воды тоже не организовано — «одна бочка на весь город».

«Вчера одна часть города сидела без воды, сегодня вторая!» — пишут лысьвенцы в редакцию Properm.ru. Жители говорят, что они не разу предупреждали власти, что надо менять и сети, а не только строить новые котельные. «Как итог, разрыт весь город и несколько тысяч человек сидят без воды», — говорят люди.

Авария, по данным администрации Лысьвы, произошла 11 октября на сетях холодного водоснабжения в районе домов 3-5 по проспекту Победы.

Границы отключения: от проспекта Победы до улиц Революции, от деревни Заимка до улицы Энгельса. Отключение затронуло холодное и горячее водоснабжение, подача отопления не прекращена. Ориентировочный срок устранения аварии составлял 8 часов, после, как сообщали в администрации, еще требовалось время для заполнения системы.

Но утром 12 октября, пока левый водовод холодного водоснабжения заполняли, на правом водоводе магистрального водопровода по проспекту Победы, 32 обнаружили еще одну утечку.

Видео: фото из группы «Администрация города Лысьвы».

По данным правительства региона, восстановительные работы продолжаются, сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Люди жалуются, что подвоз воды не организован, а в сетевых магазинах цена за 5 литров воды — больше 400 рублей.

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