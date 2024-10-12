В Пермь пришли аномальные холода

Posted 12 октября, 13:38
Published 12 октября, 13:38
Modified 12 октября, 13:40
Updated 12 октября, 13:40
По данным тг-канала «Опасные природные явления», в Пермском крае зарегистрирована аномально холодная ночь на 12 октября (кроме южных и восточных районов). Такие же несвойственные этому времени года и климатическому поясу холода отмечены в Удмуртии, на юге Кировской области и на севере Татарстана. Всё это — влияние «гребня арктического антициклона».
В Пермском крае на большей части территории было от зафиксирована температура воздуха от минус 6 до минус 9,9 градусов (в Кочево), на юге и востоке региона — от минус 3 до минус 6 градусов. В Перми минимум составил минус 8,6 градусов — это ниже минимальной температуры в октябре за большинство последних лет (2010-2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 годы).
Во многих территориях края уже выпал первый снег.