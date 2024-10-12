В Пермь пришли аномальные холода

По данным тг-канала «Опасные природные явления», в Пермском крае зарегистрирована аномально холодная ночь на 12 октября (кроме южных и восточных районов). Такие же несвойственные этому времени года и климатическому поясу холода отмечены в Удмуртии, на юге Кировской области и на севере Татарстана. Всё это — влияние «гребня арктического антициклона».