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Posted 12 октября, 13:38

Published 12 октября, 13:38

Modified 12 октября, 13:40

Updated 12 октября, 13:40

По ночам температура воздуха опускается до -10 градусов

В Пермь пришли аномальные холода

12 октября 2024, 13:38
Фото: properm.ru

По ночам температура воздуха опускается до -10 градусов

«Какие-то ноябрьские температуры, даже декабрьские!» — пишут пользователи соцсетей по поводу погоды за окном. Синоптики подтверждают: аномально холодные для этого времени года ночи и дни уже настали.

По данным тг-канала «Опасные природные явления», в Пермском крае зарегистрирована аномально холодная ночь на 12 октября (кроме южных и восточных районов). Такие же несвойственные этому времени года и климатическому поясу холода отмечены в Удмуртии, на юге Кировской области и на севере Татарстана. Всё это — влияние «гребня арктического антициклона».

В Пермском крае на большей части территории было от зафиксирована температура воздуха от минус 6 до минус 9,9 градусов (в Кочево), на юге и востоке региона — от минус 3 до минус 6 градусов. В Перми минимум составил минус 8,6 градусов — это ниже минимальной температуры в октябре за большинство последних лет (2010-2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 годы).

Во многих территориях края уже выпал первый снег.

#Прогноз погоды#Погода#Температура воздуха#Аномальная погода
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