В Перми появились открытки с котом Крошиком, который стал известен на весь мир

Чудесные стикеры сделала одна из сотрудниц приюта «Матроскин» Диана. «Крошик — это символ настоящего упорства и проявления силы воли. Он пример упорного труда для достижения заветной цели! Котик старается изо всех сил», — пишут сотрудники приюта. Кота можно поддержать в его усилиях, наклейки с ним есть в Котокафе Котовский.



Реабилитологи известного на весь мир пермского кота Крошика сообщают, что кот весит 14,8 кг (на 7 октября). Ему не ищут владельцев, и не будут это делать, пока он не придет в форму и норму.

На водной дорожке он занимается раз в неделю, и суставы у него не болят. Если он хочет прыгать — ему разрешают это делать и даже приветствуют.