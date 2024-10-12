properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 12:39

Published 12 октября, 12:39

Modified 12 октября, 12:58

Updated 12 октября, 12:58

В Перми появились открытки с котом Крошиком, который стал известен на весь мир

В Перми появились открытки с котом Крошиком, который стал известен на весь мир

12 октября 2024, 12:39
Фото: со страницы про Кота Крошика ВКонтакте
Кот Крошик набрал вес от любви, добрые люди его слишком много кормили. Теперь с помощью любви ему предстоит похудеть.

Чудесные стикеры сделала одна из сотрудниц приюта «Матроскин» Диана. «Крошик — это символ настоящего упорства и проявления силы воли. Он пример упорного труда для достижения заветной цели! Котик старается изо всех сил», — пишут сотрудники приюта. Кота можно поддержать в его усилиях, наклейки с ним есть в Котокафе Котовский.

Реабилитологи известного на весь мир пермского кота Крошика сообщают, что кот весит 14,8 кг (на 7 октября). Ему не ищут владельцев, и не будут это делать, пока он не придет в форму и норму.
На водной дорожке он занимается раз в неделю, и суставы у него не болят. Если он хочет прыгать — ему разрешают это делать и даже приветствуют.

#Приют Матроскин#Крошик#Кот крошик#Реабилитация кота
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика