В Перми появятся новые автобусные маршруты и будут изменены некоторые старые

В новых контрактах будут ужесточены требования к подвижному составу и его техническому оснащению. Автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска, иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров, датчики температуры, увеличенное количество валидаторов в салоне.