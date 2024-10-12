В Перми появятся новые автобусные маршруты и будут изменены некоторые старые

Posted 12 октября, 10:56
Published 12 октября, 10:56
Modified 12 октября, 10:58
Updated 12 октября, 10:58
Новые пятилетние контракты будут действовать в период 2025–2030 годов. Торги объявлены на маршруты №3, 6, 10, 15, 17, 20, 31, 36, 60, 64, 66, 79 и 80, а также на новые маршруты №2, 52, 83 и 84.
Маршрут №60 будет разделён на два — №52 «Микрорайон Водники — Комсомольская площадь» и №60 «Детский дом культуры имени Кирова — Комсомольская площадь».
Маршрут №20 будет разделён на №20 «Микрорайон Новый Крым — Центральный рынок» и №2 «Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок».
Новый маршрут №83 будет запущен с сообщением «Улица Ушинского — улица 1905 года» через улицу Самаркандская.
Маршрут №84 планируется пустить от микрорайона Новые Ляды до СНТ «Сылва». Запуск этих маршрутов позволит организовать новые транспортные связи между микрорайонами.
В новых контрактах будут ужесточены требования к подвижному составу и его техническому оснащению. Автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска, иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров, датчики температуры, увеличенное количество валидаторов в салоне.