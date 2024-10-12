Юрий Трутнев открыл Всероссийский турнир снайперов

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Бывший пермский губернатор, бывший министр природных ресурсов, а сейчас заместитель председателя правительства РФ открыл в Якутске второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции.

Турнир посвящен памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. По словам Трутнева, цель турнира — возрождение и развитие снайперского искусства в России. «Это даст возможность сделать нашу страну сильнее», — заявил вице-премьер Правительства РФ. Предусмотрены квалификационный этап, дневные и ночные стрельбы. Победителям и призерам будут вручены специальные и денежные призы.