Юрий Трутнев открыл Всероссийский турнир снайперов

Posted 12 октября, 10:33
Published 12 октября, 10:33
Modified 12 октября, 10:35
Updated 12 октября, 10:35
Турнир посвящен памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова.
По словам Трутнева, цель турнира — возрождение и развитие снайперского искусства в России. «Это даст возможность сделать нашу страну сильнее», — заявил вице-премьер Правительства РФ.
Предусмотрены квалификационный этап, дневные и ночные стрельбы. Победителям и призерам будут вручены специальные и денежные призы.