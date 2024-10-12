properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 10:33

Published 12 октября, 10:33

Modified 12 октября, 10:35

Updated 12 октября, 10:35

Юрий Трутнев открыл Всероссийский турнир снайперов

Юрий Трутнев открыл Всероссийский турнир снайперов

12 октября 2024, 10:33
Фото: из блога Правительства РФ
Сюжет
Правительство рф
Бывший пермский губернатор, бывший министр природных ресурсов, а сейчас заместитель председателя правительства РФ открыл в Якутске второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции.

Турнир посвящен памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова.

По словам Трутнева, цель турнира — возрождение и развитие снайперского искусства в России. «Это даст возможность сделать нашу страну сильнее», — заявил вице-премьер Правительства РФ.

Предусмотрены квалификационный этап, дневные и ночные стрельбы. Победителям и призерам будут вручены специальные и денежные призы.

#Трутнев#Стрельба#Правительство рф#Юрий трутнев#Снайперы#Турнир снайперов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика