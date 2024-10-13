Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье

Posted 13 октября, 10:51
Published 13 октября, 10:51
Modified 13 октября, 11:02
Updated 13 октября, 11:02
Жители села Тохтуева Соликамского округа сидят без воды четвертый день подряд. Сообщение об отключении холодного водоснабжения в Тохтуевском ТС, селе Тохтуева опубликовала 10 октября Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципалитета. Подвоз воды населению осуществляется согласно графику.
Как сообщаает телеграм-канал «Слуховой анализатор», причиной инцидента стал сгоревший частотник, отвечающий за регулирование давления в системе. В наличии запасного не оказалось. В социальной сети отмечают, что привезти новый частотник должны завтра, а установить, в лучшем случае, только ночью. Учеников Тохтуевской школы вывели на дистант, детский сад может быть в ближайшее время тоже закрыт.
«Обещанная подача воды по графику не способна обеспечить водоснабжением всех абонентов, до некоторых она даже не доходит, про жителей верхних этажей многоквартирных домов можно вообще молчать! В селе имеются и социальные объекты такие как школа, детский сад и местный дом культуры», — рассказали жители села.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию Соликамского округа.