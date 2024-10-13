Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье

Как сообщаает телеграм-канал «Слуховой анализатор», причиной инцидента стал сгоревший частотник, отвечающий за регулирование давления в системе. В наличии запасного не оказалось. В социальной сети отмечают, что привезти новый частотник должны завтра, а установить, в лучшем случае, только ночью. Учеников Тохтуевской школы вывели на дистант, детский сад может быть в ближайшее время тоже закрыт.