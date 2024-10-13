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Posted 13 октября, 10:51

Published 13 октября, 10:51

Modified 13 октября, 11:02

Updated 13 октября, 11:02

Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье

Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье

13 октября 2024, 10:51
Фото: 1MI
Сюжет
Школа
Подвоз воды осуществляется согласно графику, однако сельчане жалуются на недоступность водоснабжения для многих домов.

Жители села Тохтуева Соликамского округа сидят без воды четвертый день подряд. Сообщение об отключении холодного водоснабжения в Тохтуевском ТС, селе Тохтуева опубликовала 10 октября Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципалитета. Подвоз воды населению осуществляется согласно графику.

Как сообщаает телеграм-канал «Слуховой анализатор», причиной инцидента стал сгоревший частотник, отвечающий за регулирование давления в системе. В наличии запасного не оказалось. В социальной сети отмечают, что привезти новый частотник должны завтра, а установить, в лучшем случае, только ночью. Учеников Тохтуевской школы вывели на дистант, детский сад может быть в ближайшее время тоже закрыт.

«Обещанная подача воды по графику не способна обеспечить водоснабжением всех абонентов, до некоторых она даже не доходит, про жителей верхних этажей многоквартирных домов можно вообще молчать! В селе имеются и социальные объекты такие как школа, детский сад и местный дом культуры», — рассказали жители села.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию Соликамского округа.

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#Школа#Детский сад#Отключение воды#Администрация#Соликамск#Прикамье#Жители#ЕДДС
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