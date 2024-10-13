Пилот из Перми Ксения Гринберг одержала победу в чемпионате по авиагонкам

Posted 13 октября, 08:07
Published 13 октября, 08:07
Modified 13 октября, 08:23
Updated 13 октября, 08:23
Пермский пилот Ксения Гринберг одержала победу в чемпионате России по авиационным гонкам. Она показала лучшее время прохождения трассы на самолете Су-29 с результатом 50:53 секунды. Второе место занял Александр Васильев, третье — Сергей Захаров, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». В спортивном мероприятии на аэродроме Дракино приняли участие 12 пилотов из Москвы, Московской и Ивановской областей, а также из Республики Крым.
По данным из открытых источников, первый ознакомительный полет пермячка осуществила в 2009 году. Спустя четыре года она начала летать в Пермском авиаклубе на самолёте Golf-100, первый самостоятельный вылет состоялся 26 декабря 2013 года. С 2017 года она принимала участие в соревнованиях по высшему пилотажу.
Ксения Гринберг рассказала корреспонденту Properm.ru, как прошла подготовка к чемпионату и само спортивное мероприятие. Накануне соревновательного дня были проведены тренировочные и квалификационные полеты, по результатам которых определились главные претенденты на победу. По итогам квалификации девушке удалось занять четвертое место.
«После этого я провела анализ своего полёта: как можно улучшить время и не „поймать“ штрафы. Было волнительно, но все получилось. Когда узнала результат, была приятно удивлена, поскольку соревновалась с очень сильными спортсменами», — говорит Ксения. В настоящий момент пермячка ожидает новый сезон в 2025 году, чтобы принять участие в авиационных гонках.
«Надеюсь, в будущем пройдет Чемпионат Мира по авиационным гонкам, есть идея проведения его в России», — сообщила авиагонщица.