Пилот из Перми Ксения Гринберг одержала победу в чемпионате по авиагонкам

«После этого я провела анализ своего полёта: как можно улучшить время и не „поймать“ штрафы. Было волнительно, но все получилось. Когда узнала результат, была приятно удивлена, поскольку соревновалась с очень сильными спортсменами», — говорит Ксения. В настоящий момент пермячка ожидает новый сезон в 2025 году, чтобы принять участие в авиационных гонках.