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Posted 13 октября, 04:49

Published 13 октября, 04:49

Modified 13 октября, 04:51

Updated 13 октября, 04:51

В воскресенье 13 октября в Пермском крае потеплеет до +7°

Сегодня днем в Прикамье ожидается потепление до +7°

13 октября 2024, 04:49
Фото: properm.ru

В воскресенье 13 октября в Пермском крае потеплеет до +7°

Солнечная погода простоит в регионе до вторника, а на некоторых территориях — и до среды.

Сегодня, 13 октября, в Пермском крае потеплеет до +3…+7°. Ясная погода продержится на территории региона до вторника, а на востоке края — вероятно и до среды.

Этой ночью в Прикамье как минимум на 4-х метеостанциях была пройдена отметка -10° (Кунгур -10,9°, Бисер -10,5°, Губаха -10,0°, Оса -10,0°), а на остальной территории — -6…-10°, в Перми -8,2°. Ожидает уточнения информация по метеостанциям Большая Соснова и Кын, на которых могли быть зарегистрированы самые низкие значения температурного минимума.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября в Перми минимум составил минус 8,6 градусов, что ниже минимальной температуры в октябре за большинство последних лет (2010-2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 годы).

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#Пермский край#Погода#Прикамье#Температура
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