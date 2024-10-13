Сегодня днем в Прикамье ожидается потепление до +7°

Posted 13 октября, 04:49
Published 13 октября, 04:49
Modified 13 октября, 04:51
Updated 13 октября, 04:51
Сегодня, 13 октября, в Пермском крае потеплеет до +3…+7°. Ясная погода продержится на территории региона до вторника, а на востоке края — вероятно и до среды.
Этой ночью в Прикамье как минимум на 4-х метеостанциях была пройдена отметка -10° (Кунгур -10,9°, Бисер -10,5°, Губаха -10,0°, Оса -10,0°), а на остальной территории — -6…-10°, в Перми -8,2°. Ожидает уточнения информация по метеостанциям Большая Соснова и Кын, на которых могли быть зарегистрированы самые низкие значения температурного минимума.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября в Перми минимум составил минус 8,6 градусов, что ниже минимальной температуры в октябре за большинство последних лет (2010-2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 годы).