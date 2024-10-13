Сегодня днем в Прикамье ожидается потепление до +7°

Этой ночью в Прикамье как минимум на 4-х метеостанциях была пройдена отметка -10° (Кунгур -10,9°, Бисер -10,5°, Губаха -10,0°, Оса -10,0°), а на остальной территории — -6…-10°, в Перми -8,2°. Ожидает уточнения информация по метеостанциям Большая Соснова и Кын, на которых могли быть зарегистрированы самые низкие значения температурного минимума.