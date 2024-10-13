Топ-6 мифов о бюстгальтере. Пермский эксперт раскрыл, как выбрать спортивный топ

Posted 13 октября, 09:17
Published 13 октября, 09:17
Modified 13 октября, 09:19
Updated 13 октября, 09:19
Сегодня, 13 октября, отмечается Всемирный день бюстгальтера. Целью этого праздника является привлечение внимания общества к проблемам распространения рака груди. Врачи напоминают прекрасному полу, что исследование на рак молочной железы женщина должна проходить с регулярной периодичностью.
В этот день миллионы женщин снимают и оставляют свой бюстгальтер дома. Помимо того, что невидимый элемент гардероба является как минимум не очень удобным в ежедневном ношении, вокруг него в женском обществе распространяется достаточно много мифов.
Этот миф является одним из самых распространенных, однако научные исследования не подтверждают прямой связи между ношением бюстгальтера и развитием рака молочной железы. Рак молочной железы обусловлен различными факторами, такими как генетика, возраст, образ жизни и экологические условия.
В 2013 году ученые из Университета Франш-Конте опровергли этот миф. Научные изыскания начались с измерения обхвата груди 330 участниц в возрасте от 18 до 35 лет. Затем некоторые из женщин прекратили использование лифчиков и через некоторое время заметили, что их соски поднялись на 7 мм.
Выяснилось, что тесные бюстгальтеры могут нарушать нормальное кровообращение, что в свою очередь отрицательно сказывается на тонусе кожи. Постоянное ношение лифчика может ослабить и мышцы груди.
На самом деле, ношение бюстгальтера во время сна может оказать негативное воздействие. Отсутствие свободного движения для груди во время сна может привести к нарушению циркуляции крови и лимфы в данной области, что в долгосрочной перспективе может повлиять на здоровье груди.
Кроме того, носить лифчик во время сна может ограничить нормальное дыхание и создать дискомфорт, что, в свою очередь, может негативно отразиться на самом качестве сна. Сон играет важную роль в обновлении и восстановлении организма, и любые нарушения в этом процессе могут негативно сказаться на общем здоровье.
Сон в бюстгальтере не только имеет всякой необходимости, но также может отнять у груди возможность расслабиться и восстановиться после длительного дня. Более того, опущение груди — это процесс, который в основном зависит от генетики, возраста, общего состояния кожи и мышц тела, а также изменений веса. Ношение бюстгальтера во время сна не оказывает существенного влияния на эти факторы.
Существует убеждение, что выбор бюстгальтера большего размера обеспечивает более эффективную поддержку груди. Однако, правильный размер бюстгальтера — это ключ к идеальной поддержке. Ношение слишком большого или слишком маленького размера может привести к дискомфорту и, напротив, к недостаточной поддержке.
Рекомендация по частоте ношения бюстгальтера зависит только от индивидуальных предпочтений и потребностей. Есть люди, которые предпочитают не носить бюстгальтер в повседневной жизни и при этом сохраняют здоровье груди.
По словам тренера Академии фитнеса Ellina fitnes Эллины Хрусталь, обычные бюстгальтеры не рекомендуется использовать при занятиях спортом и тренировках. Они могут вызывать дискомфорт из-за наличия косточек и фурнитуры, которые могут натирать и повреждать кожу, особенно сосковую часть. Помимо этого, они не обеспечивают должной поддержки груди, что приводит к неприятным ощущениям и серьезной нагрузке на грудь и молочные железы при прыжках и других активных упражнениях.
Наилучшим решением для занятий спортом являются спортивные бра, которые способны обеспечить полную поддержку, предотвращая трение, скольжение и резкие движения. При правильном подборе спортивного бра исключается возможность микротравм молочных желез. Очень важно выбирать бра, который крепко обтягивает тело, обеспечивает оптимальную поддержку и не вызывает дискомфорта. На сегодняшний день такие известные бренды, как Nike и Adidas, предлагают спортивные бра с инновационными технологиями, обеспечивающими комфорт и надежную поддержку груди.
Для того, чтобы выбрать наилучший вариант для занятий спортом, лучше всего будет обратиться к специалистам в спортивном магазине.