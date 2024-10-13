Топ-6 мифов о бюстгальтере. Пермский эксперт раскрыл, как выбрать спортивный топ

Сон в бюстгальтере не только имеет всякой необходимости, но также может отнять у груди возможность расслабиться и восстановиться после длительного дня. Более того, опущение груди — это процесс, который в основном зависит от генетики, возраста, общего состояния кожи и мышц тела, а также изменений веса. Ношение бюстгальтера во время сна не оказывает существенного влияния на эти факторы.