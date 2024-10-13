В ходе спецоперации погиб 34-летний Александр Аль из Оханского округа

«Администрация Оханского округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная ему память», — написали в пресс-службе администрации округа.



Прощание с мужчиной пройдет 14 октября в Оханском КДЦ. Траурный митинг начнется в 11:00.