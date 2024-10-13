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Posted 13 октября, 13:09

Published 13 октября, 13:09

Modified 13 октября, 13:11

Updated 13 октября, 13:11

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 34-летним уроженцем Оханского округа

В ходе спецоперации погиб 34-летний Александр Аль из Оханского округа

13 октября 2024, 13:09
Фото: 1MI / Администрация Оханского городского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 34-летним уроженцем Оханского округа

Прощание пройдет 14 октября.

В ходе СВО на Украине 2 июля погиб 34-летний уроженец Оханского городского округа Александр Аль, об этом сообщили власти муниципалитета во ВКонтакте. Александр Андреевич служил бойцом мотострелковой роты.

«Администрация Оханского округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная ему память», — написали в пресс-службе администрации округа.

Прощание с мужчиной пройдет 14 октября в Оханском КДЦ. Траурный митинг начнется в 11:00.

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