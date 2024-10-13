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Posted 13 октября, 05:31

Published 13 октября, 05:31

Modified 13 октября, 05:33

Updated 13 октября, 05:33

На возведение новой трассы для лыжероллеров власти Перми выделят 154 миллионов

В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона

13 октября 2024, 05:31
Фото: ideogram.ai

На возведение новой трассы для лыжероллеров власти Перми выделят 154 миллионов

Сюжет
Госзакупки
Сдача объекта планируется в 2025 году.

Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право разработки проекта и строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми на ул. Агрономическая, 23. Стоимость контракта составляет 154 млн 572 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Протяженность трассы составит 3,3 км ширина — 6 м. Участок будет оснащен освещением и сборно-разборными трибунами на 100 мест. Единовременная вместимость составит 25 человек. Здесь будут проводиться тренировки, соревнования и массовые катания на лыжероллерах. Трасса также будет использоваться для прогулок зимой на лыжах.

Начало работ обозначено на 1 мая 2025 года, окончание — 31 октября следующего года. Гарантия на объект устанавливается сроком на пять лет.

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