В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона

Протяженность трассы составит 3,3 км ширина — 6 м. Участок будет оснащен освещением и сборно-разборными трибунами на 100 мест. Единовременная вместимость составит 25 человек. Здесь будут проводиться тренировки, соревнования и массовые катания на лыжероллерах. Трасса также будет использоваться для прогулок зимой на лыжах.



Начало работ обозначено на 1 мая 2025 года, окончание — 31 октября следующего года. Гарантия на объект устанавливается сроком на пять лет.