В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона

Posted 13 октября, 05:31
Published 13 октября, 05:31
Modified 13 октября, 05:33
Updated 13 октября, 05:33
Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право разработки проекта и строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми на ул. Агрономическая, 23. Стоимость контракта составляет 154 млн 572 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Протяженность трассы составит 3,3 км ширина — 6 м. Участок будет оснащен освещением и сборно-разборными трибунами на 100 мест. Единовременная вместимость составит 25 человек. Здесь будут проводиться тренировки, соревнования и массовые катания на лыжероллерах. Трасса также будет использоваться для прогулок зимой на лыжах.
Начало работ обозначено на 1 мая 2025 года, окончание — 31 октября следующего года. Гарантия на объект устанавливается сроком на пять лет.