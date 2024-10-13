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Posted 13 октября, 09:55

Published 13 октября, 09:55

Modified 13 октября, 09:57

Updated 13 октября, 09:57

В Перми 20 октября на берегу Камы состоится «Счастливый забег»

В Перми 20 октября пройдет забег на берегу Камы

13 октября 2024, 09:55
Фото: tg-канал Эдуард Соснин

В Перми 20 октября на берегу Камы состоится «Счастливый забег»

В мероприятии могут принять участие взрослые и дети от семи лет.

На следующей неделе, 20 октября, в Перми на берегу Камы состоится «Счастливый забег». Об этом сообщил мэр краевой столицы в своем телеграм-канале.

Для участников будут представлены три дистанции. Для детей от 7 до 9 лет — 1000 м, для юношей и девушек от 10 до 17 лет и взрослых — 1500 м, а для участников от 18 лет и старше — 3000 м.

Ранее сообщалось, что самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик Дамир Балтачев, а самым пожилым — любительница бега Надежда Кротких.

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