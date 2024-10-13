В Перми 20 октября пройдет забег на берегу Камы

Posted 13 октября, 09:55
Published 13 октября, 09:55
Modified 13 октября, 09:57
Updated 13 октября, 09:57
На следующей неделе, 20 октября, в Перми на берегу Камы состоится «Счастливый забег». Об этом сообщил мэр краевой столицы в своем телеграм-канале.
Для участников будут представлены три дистанции. Для детей от 7 до 9 лет — 1000 м, для юношей и девушек от 10 до 17 лет и взрослых — 1500 м, а для участников от 18 лет и старше — 3000 м.
Ранее сообщалось, что самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик Дамир Балтачев, а самым пожилым — любительница бега Надежда Кротких.