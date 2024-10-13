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Posted 13 октября, 11:59

Published 13 октября, 11:59

Modified 13 октября, 12:25

Updated 13 октября, 12:25

В Пермском крае сформировали новый перечень мест бытования народных промыслов

В Пермском крае сформировали новый перечень мест бытования народных промыслов

13 октября 2024, 11:59
Фото: 1MI
В список войдут 13 муниципалитетов.

Власти Прикамья разработали новый перечень мест традиционного бытования народных промыслов региона. Согласно опубликованному законопроекту, в список войдут промысловые предприятия 13 муниципалитетов Пермского края, первым на это обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

В перечень могут войти центры народных промыслов Александровского, Бардымского, Кунгурского, Ординского, Коми-Пермяцкого, Суксунского, Уинского муниципальные округа, Ильинского, Чайковского, Чердынского, Чусовского городских округов и таких городов как Пермь, Березники и Соликамск. В список центров народных промыслов входят производства художественной керамики, ручного ткачества, росписи, а также различные мастерские.

Ранее действовал указ главы Пермской области от 2001 года, который определял шесть муниципалитетов региона как места традиционного промысла. Согласно новому постановлению, этот указ предлагается признать утратившим силу.

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#Пермский край#Народные промыслы#Прикамье#Муниципалитеты
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