В Пермском крае сформировали новый перечень мест бытования народных промыслов

В перечень могут войти центры народных промыслов Александровского, Бардымского, Кунгурского, Ординского, Коми-Пермяцкого, Суксунского, Уинского муниципальные округа, Ильинского, Чайковского, Чердынского, Чусовского городских округов и таких городов как Пермь, Березники и Соликамск. В список центров народных промыслов входят производства художественной керамики, ручного ткачества, росписи, а также различные мастерские.