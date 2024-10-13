В Пермском крае сформировали новый перечень мест бытования народных промыслов

Posted 13 октября, 11:59
Published 13 октября, 11:59
Modified 13 октября, 12:25
Updated 13 октября, 12:25
Власти Прикамья разработали новый перечень мест традиционного бытования народных промыслов региона. Согласно опубликованному законопроекту, в список войдут промысловые предприятия 13 муниципалитетов Пермского края, первым на это обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
В перечень могут войти центры народных промыслов Александровского, Бардымского, Кунгурского, Ординского, Коми-Пермяцкого, Суксунского, Уинского муниципальные округа, Ильинского, Чайковского, Чердынского, Чусовского городских округов и таких городов как Пермь, Березники и Соликамск. В список центров народных промыслов входят производства художественной керамики, ручного ткачества, росписи, а также различные мастерские.
Ранее действовал указ главы Пермской области от 2001 года, который определял шесть муниципалитетов региона как места традиционного промысла. Согласно новому постановлению, этот указ предлагается признать утратившим силу.