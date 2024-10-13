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Posted 13 октября, 07:15

Published 13 октября, 07:15

Modified 13 октября, 07:18

Updated 13 октября, 07:18

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Ординского округа Андрей Шутемов

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Андреем Шутемовым

13 октября 2024, 07:15
Фото: 1MI / Администрация Ординского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Ординского округа Андрей Шутемов

Сюжет
Спецоперация
Прощание с мужчиной состоится 14 октября.

В зоне спецоперации на Украине 10 сентября погиб уроженец Ординского округа Пермского края Андрей Шутемов. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — пишут власти округа.

Прощание с Андреем Владимировичем пройдет завтра, 14 октября, в 11:00 в МБУК «Ординский Дом культуры», на ул. Советская, 26. Отпевание пройдёт в Церкви пророка Илии в Орде.

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#Пермский край#Украина#Спецоперация#Погибший#Соболезнования
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