В Прикамье простятся с погибшим на СВО Андреем Шутемовым

Posted 13 октября, 07:15
Published 13 октября, 07:15
Modified 13 октября, 07:18
Updated 13 октября, 07:18
В зоне спецоперации на Украине 10 сентября погиб уроженец Ординского округа Пермского края Андрей Шутемов. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — пишут власти округа.
Прощание с Андреем Владимировичем пройдет завтра, 14 октября, в 11:00 в МБУК «Ординский Дом культуры», на ул. Советская, 26. Отпевание пройдёт в Церкви пророка Илии в Орде.