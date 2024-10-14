Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском

«Срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли», — рассказали в пресс-службе Следкома.



По доводам комментария началась процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. О ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении доложит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.