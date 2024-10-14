Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском

Posted 14 октября, 11:29
Published 14 октября, 11:29
Modified 14 октября, 11:31
Updated 14 октября, 11:31
Глава Следственного управления СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.
В приемную председателя СУ СК обратилась пермячка. По ее словам, нарушаются права жильцов многоквартирного дома по Школьному переулку. Износ конструкций двухэтажного здания 1957 года постройки превышает 95%. В 2017 году строение признали аварийным.
«Срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли», — рассказали в пресс-службе Следкома.
По доводам комментария началась процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. О ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении доложит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.