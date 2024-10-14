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Posted 14 октября, 11:29

Published 14 октября, 11:29

Modified 14 октября, 11:31

Updated 14 октября, 11:31

Главе Следкома доложат о проверке жалоб жителей дома с износом 95% в Чайковском

Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском

14 октября 2024, 11:29
Фото: sledcom.ru

Главе Следкома доложат о проверке жалоб жителей дома с износом 95% в Чайковском

Сюжет
Чайковский
Доклад о результатах проверки будет представлен руководителем СУ СК России по Пермскому краю.

Глава Следственного управления СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

В приемную председателя СУ СК обратилась пермячка. По ее словам, нарушаются права жильцов многоквартирного дома по Школьному переулку. Износ конструкций двухэтажного здания 1957 года постройки превышает 95%. В 2017 году строение признали аварийным.

«Срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли», — рассказали в пресс-службе Следкома.

По доводам комментария началась процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. О ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении доложит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.

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