Богатейшие жители Прикамья получили доход вдвое больше регионального бюджета

Posted 14 октября, 15:07
Published 14 октября, 15:07
Modified 14 октября, 15:11
Updated 14 октября, 15:11
Объем доходов бюджета Пермского края за 2023 год составил 243,3 млрд рублей, доходы бюджета Перми — 56,9 млрд рублей. Региональный бюджет оказался дефицитным, а в столице Прикамья наблюдался профицит. В совокупности доходы региона и города в год 300-летия составили юбилейную цифру 300 млн рублей.
Но доходы бюджета оказались вдвое меньше, чем совокупная годовая прибыль за 2023 год первой сотни богатейших жителей Прикамья. Бизнес-элита заработала чистую прибыль в 626 млрд рублей. Активы предпринимателей региона выглядят чуть скромнее, но и они превышают размер совокупных доходов бюджета Перми и Пермского края: 346 млрд рублей.
Половина из совокупных активов (173,5 млрд рублей) бизнесменов принадлежит «№1» богатейших Прикамья, Андрею Кузяеву. На второй строчке Александр Репин (35 млрд рублей), третье место у владельца многопрофильных бизнесов Владимира Матыцына (22,9 млрд рублей).