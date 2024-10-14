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Posted 14 октября, 15:07

Published 14 октября, 15:07

Modified 14 октября, 15:11

Updated 14 октября, 15:11

Богатейшие жители Прикамья получили доход вдвое больше регионального бюджета

Богатейшие жители Прикамья получили доход вдвое больше регионального бюджета

14 октября 2024, 15:07
Фото: 1MI
Properm.ru сравнили доходы бизнес-элиты с пополнением казны за прошлый год.

Объем доходов бюджета Пермского края за 2023 год составил 243,3 млрд рублей, доходы бюджета Перми — 56,9 млрд рублей. Региональный бюджет оказался дефицитным, а в столице Прикамья наблюдался профицит. В совокупности доходы региона и города в год 300-летия составили юбилейную цифру 300 млн рублей.

Но доходы бюджета оказались вдвое меньше, чем совокупная годовая прибыль за 2023 год первой сотни богатейших жителей Прикамья. Бизнес-элита заработала чистую прибыль в 626 млрд рублей. Активы предпринимателей региона выглядят чуть скромнее, но и они превышают размер совокупных доходов бюджета Перми и Пермского края: 346 млрд рублей.

Половина из совокупных активов (173,5 млрд рублей) бизнесменов принадлежит «№1» богатейших Прикамья, Андрею Кузяеву. На второй строчке Александр Репин (35 млрд рублей), третье место у владельца многопрофильных бизнесов Владимира Матыцына (22,9 млрд рублей).

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