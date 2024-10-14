Богатейшие жители Прикамья получили доход вдвое больше регионального бюджета

Но доходы бюджета оказались вдвое меньше, чем совокупная годовая прибыль за 2023 год первой сотни богатейших жителей Прикамья. Бизнес-элита заработала чистую прибыль в 626 млрд рублей. Активы предпринимателей региона выглядят чуть скромнее, но и они превышают размер совокупных доходов бюджета Перми и Пермского края: 346 млрд рублей.