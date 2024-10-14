Дело о взятке сотруднику ФСБ от хакеров на 160 миллионов рублей вернулось в Пермь

15 апреля бывший контрразведчик Григорий Царегородцев был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Суд также лишил его воинского звания майор. По мнению следствия он с 2015 года получил от хакерской группировки 160 млн рублей — за попустительство по службе. Этого бывший сотрудник спецслубы не признавал, утверждая, что совершил мошенничество — деньги у хакеров взял, но никаких действий не совершал.