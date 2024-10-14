Дело о взятке сотруднику ФСБ от хакеров на 160 миллионов рублей вернулось в Пермь

Posted 14 октября, 12:23
Published 14 октября, 12:23
Modified 14 октября, 12:51
Updated 14 октября, 12:51
В Пермский гарнизонный военный суд на новое рассмотрение поступило уголовное дело о взятках бывшего контрразведчика Григория Царегородцева. 13 августа апелляционная инстанция Центрального окружного военного суда отменила приговор и вернула материалы на новое рассмотрение в другом составе суда.
Как сообщили журналисту Properm.ru в инстанции, дело будет рассматривать заместитель председателя гарнизонного суда Никита Трифонов. Дата первого заседания пока не назначена.
15 апреля бывший контрразведчик Григорий Царегородцев был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Суд также лишил его воинского звания майор. По мнению следствия он с 2015 года получил от хакерской группировки 160 млн рублей — за попустительство по службе. Этого бывший сотрудник спецслубы не признавал, утверждая, что совершил мошенничество — деньги у хакеров взял, но никаких действий не совершал.
Последние 100 млн рублей Царегородцев взял у хакеров, утверждает следствие, накануне их задержания. Деньги предназначались за возможность избежать уголовного преследования. Якобы контразведчик и его подопечные обсуждали возможность «развалить» дело о хищении данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора приобретение предметов роскоши.
Хакеры Ковалев, Гилев, а также гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, владелец пермской компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев и безработный Ярослав Соловьев также были осуждены в апреле Савеловским судом в Москве. Реальные сроки наказания получили только Зайцев и Ковалев, они пытаются обжаловать приговор, сейчас их жалобу и представление прокуратуры на приговор рассматривает апелляционная инстанция Мосгорсуда.