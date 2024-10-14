Фотограф из Перми хочет поставить мировой рекорд

Posted 14 октября, 14:16
Published 14 октября, 14:16
Modified 14 октября, 14:19
Updated 14 октября, 14:19
Фотограф из Перми Анна Агафонцева хочет поставить мировой рекорд, сняв тысячу человек за 12 часов. Такая акция будет проходить в России в первый раз, сообщает ИА «Текст».
«Через две недели я установлю мировой рекорд — 1000 человек за 12 часов! Это не просто фотосессия, это история, которая объединяет наш город и показывает, какие крутые люди живут в Перми!», — сообщается на странице Анны Агафонцевой.
Масштабная фотосъемка пройдет в ТРЦ «Планета» 27 октября с 10 до 22 часов. Участвовать могут все желающие.