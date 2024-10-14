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Posted 14 октября, 14:16

Published 14 октября, 14:16

Modified 14 октября, 14:19

Updated 14 октября, 14:19

Пермский фотограф снимет 1000 людей за 12 часов для мирового рекорда

Фотограф из Перми хочет поставить мировой рекорд

14 октября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney

Пермский фотограф снимет 1000 людей за 12 часов для мирового рекорда

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Фото
Приглашают всех желающих.

Фотограф из Перми Анна Агафонцева хочет поставить мировой рекорд, сняв тысячу человек за 12 часов. Такая акция будет проходить в России в первый раз, сообщает ИА «Текст».

«Через две недели я установлю мировой рекорд — 1000 человек за 12 часов! Это не просто фотосессия, это история, которая объединяет наш город и показывает, какие крутые люди живут в Перми!», — сообщается на странице Анны Агафонцевой.

Масштабная фотосъемка пройдет в ТРЦ «Планета» 27 октября с 10 до 22 часов. Участвовать могут все желающие.

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