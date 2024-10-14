Губернатор ХМАО Кухарук назначил своим заместителем Азата Ислаева

Ислаев также отвечает за реализацию проекта по строительству второго моста через реку Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал завершить этот объект раньше намеченного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.