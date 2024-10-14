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Posted 14 октября, 09:50

Published 14 октября, 09:50

Modified 14 октября, 09:50

Updated 14 октября, 09:50

Губернатор ХМАО Кухарук назначил своим заместителем Азата Ислаева

Губернатор ХМАО Кухарук назначил своим заместителем Азата Ислаева

14 октября 2024, 09:50
Фото: Центр соцмедиа Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук назначил Азата Ислаева своим заместителем, ответственным за строительство и дорожное хозяйство. Он курировал эту сферу и при экс-главе региона Наталье Комаровой.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства округа. Азат Ислаев будет отвечать за работу департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также курировать Гостехнадзор, пишет muksun.fm.

В новой структуре правительства за блок коммунального хозяйства и энергетики будет отвечать другой заместитель губернатора. С января 2025 года Ислаев также возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора Югры.

Ислаев также отвечает за реализацию проекта по строительству второго моста через реку Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал завершить этот объект раньше намеченного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.

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