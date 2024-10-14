Губернатор ХМАО Кухарук назначил своим заместителем Азата Ислаева

Posted 14 октября, 09:50
Published 14 октября, 09:50
Modified 14 октября, 09:50
Updated 14 октября, 09:50
Соответствующий указ опубликован на сайте правительства округа. Азат Ислаев будет отвечать за работу департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также курировать Гостехнадзор, пишет muksun.fm.
В новой структуре правительства за блок коммунального хозяйства и энергетики будет отвечать другой заместитель губернатора. С января 2025 года Ислаев также возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора Югры.
Ислаев также отвечает за реализацию проекта по строительству второго моста через реку Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал завершить этот объект раньше намеченного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.