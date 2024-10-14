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Posted 14 октября, 08:37

Published 14 октября, 08:37

Modified 14 октября, 08:39

Updated 14 октября, 08:39

Илон Маск представил нового робота-гуманоида Optimus Gen 2

Илон Маск представил нового робота-гуманоида Optimus Gen 2

14 октября 2024, 08:37
Фото: Tesla
Илон Маск выступил на мероприятии We, Robot Tesla, прошедшем 10 октября в студии Warner Bros., где были представлены новые беспилотные такси Tesla Cybercab и Robovan. Он также рассказал о новом роботе Optimus Gen 2.

Портал newkhakasiya.online сообщает, что американский бизнесмен весьма эффектно появился на мероприятии. Он вышел из кинозала и сел в ожидавший его Cybercab. Также достаточно эффектным получился и выход целой группы роботов к зрителям. А во время вечерних мероприятий роботы танцевали и подавали гостям напитки.

По словам Маска, данные роботы смогут делать довольно много вещей, например, выгуливать собаку, косить газон и присматривать за детьми. По его словам, Optimus может стать «самым крупным продуктом в истории». Он добавил, что с помощью данной технологии капитализация Tesla вырастет до 25 триллионов долларов. Однако сами роботы, по словам Маска, будут стоить столько же, сколько автомобиль. Он озвучил цену в 20 — 30 тысяч долларов, добавив, что это долгосрочный прогноз.

По словам Маска, цена на кибертакси будет установлена на том же уровне, а за 60 тысяч долларов можно будет приобрести беспилотное такси и робота, который будет выполнять работу по дому.

#Общество
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