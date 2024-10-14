Илон Маск представил нового робота-гуманоида Optimus Gen 2

По словам Маска, данные роботы смогут делать довольно много вещей, например, выгуливать собаку, косить газон и присматривать за детьми. По его словам, Optimus может стать «самым крупным продуктом в истории». Он добавил, что с помощью данной технологии капитализация Tesla вырастет до 25 триллионов долларов. Однако сами роботы, по словам Маска, будут стоить столько же, сколько автомобиль. Он озвучил цену в 20 — 30 тысяч долларов, добавив, что это долгосрочный прогноз.