Илон Маск представил нового робота-гуманоида Optimus Gen 2

Posted 14 октября, 08:37
Published 14 октября, 08:37
Modified 14 октября, 08:39
Updated 14 октября, 08:39
Портал newkhakasiya.online сообщает, что американский бизнесмен весьма эффектно появился на мероприятии. Он вышел из кинозала и сел в ожидавший его Cybercab. Также достаточно эффектным получился и выход целой группы роботов к зрителям. А во время вечерних мероприятий роботы танцевали и подавали гостям напитки.
По словам Маска, данные роботы смогут делать довольно много вещей, например, выгуливать собаку, косить газон и присматривать за детьми. По его словам, Optimus может стать «самым крупным продуктом в истории». Он добавил, что с помощью данной технологии капитализация Tesla вырастет до 25 триллионов долларов. Однако сами роботы, по словам Маска, будут стоить столько же, сколько автомобиль. Он озвучил цену в 20 — 30 тысяч долларов, добавив, что это долгосрочный прогноз.
По словам Маска, цена на кибертакси будет установлена на том же уровне, а за 60 тысяч долларов можно будет приобрести беспилотное такси и робота, который будет выполнять работу по дому.