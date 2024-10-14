Как бороться с осенней хандрой?

Не секрет, что наше питание напрямую влияет не только на физическое здоровье, но и на наше настроение. Некоторые продукты способны повышать уровень серотонина — «гормона счастья», в то время как другие, наоборот, могут провоцировать упадок сил и апатию. Особенно важно следить за своим рационом в осенний период, когда организм испытывает повышенную потребность в витаминах и микроэлементах.