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Posted 14 октября, 11:27

Published 14 октября, 11:27

Modified 14 октября, 11:29

Updated 14 октября, 11:29

Калийное предприятие признано одним из лидеров Антикоррупционного рейтинга РСПП

Калийное предприятие признано одним из лидеров Антикоррупционного рейтинга РСПП

14 октября 2024, 11:27
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
ПАО «Уралкалий» не допускает коррупцию в любых ее формах, подчеркивают в компании.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил результаты пятого ежегодного Антикоррупционного рейтинга отечественного бизнеса. «Уралкалий» впервые принял участие в исследовании, по итогам которого получил оценку «АА» — компания с очень хорошим уровнем противодействия коррупции.

Исследование проводилось РСПП среди крупнейших российских компаний по итогам 2023 года. При оценке и расчете показателей учитывалась практическая реализация мер предупреждения коррупции. Приоритетным критерием оценки являлся уровень открытости антикоррупционной политики как важного фактора устойчивого развития (ESG).

«Уралкалий» придерживается нулевой толерантности к любым формам коррупции и неэтичного поведения. Продвижение высоких стандартов деловой этики, включая недопущение коррупции в любых ее формах, является залогом укрепления репутации компании и доверия ее сотрудников, клиентов и партнеров, что подтверждает полученная высокая оценка в рейтинге.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте РСПП.

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