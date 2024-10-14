Калийное предприятие признано одним из лидеров Антикоррупционного рейтинга РСПП

Исследование проводилось РСПП среди крупнейших российских компаний по итогам 2023 года. При оценке и расчете показателей учитывалась практическая реализация мер предупреждения коррупции. Приоритетным критерием оценки являлся уровень открытости антикоррупционной политики как важного фактора устойчивого развития (ESG).



«Уралкалий» придерживается нулевой толерантности к любым формам коррупции и неэтичного поведения. Продвижение высоких стандартов деловой этики, включая недопущение коррупции в любых ее формах, является залогом укрепления репутации компании и доверия ее сотрудников, клиентов и партнеров, что подтверждает полученная высокая оценка в рейтинге.



С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте РСПП.