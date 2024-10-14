«Кинотеатры не заинтересованы в этих фильмах». Интервью с режиссером Милой Комраковой

«Город хорош в любое время года. Мне очень нравится гулять по его улицам, любоваться старинными особняками, иногда удивительно удачно слившимися с новыми высотками. Несмотря на загруженность на фестивалях, я всегда нахожу время ближе познакомиться с городом. Я люблю бывать в Пермской государственной художественной галерее, у меня есть там свои любимые картины. Мне нравится Пермский краеведческий музей, расположенный в удивительно изящном доме Мешкова, музей пермских древностей и многое другое. Впечатляет, что в Перми есть органный концертный зал. У меня особая любовь к вашим выдающимся театрам: театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, академический Театр-Театр, театр „У Моста“. Пока попасть в другие мне не удалось, но все впереди», — рассказывает Мила Комракова.