«Кинотеатры не заинтересованы в этих фильмах». Интервью с режиссером Милой Комраковой

Posted 14 октября, 07:22
Published 14 октября, 07:22
Modified 15 октября, 09:43
Updated 15 октября, 09:43
Мила Комракова — сценарист и режиссер танцевальных фильмов, обладательница множества наград, в том числе двух наград Малого Каннского Кинофестиваля в 2023 году (за фильм «Стена»). Она была приглашена в Пермь в качестве эксперта фестиваля. Несколько лет назад её фильм «На остановке» победил на этом фестивале в номинации «Лучший музыкальный фильм».
Из более 400 заявок в этом году к конкурсу были допущены 28 художественных, 28 музыкальных, семь танцевальных фильмов и пять бэкстейджей.
В Перми Мила Комракова в четвертый раз, она признается, что ей нравится город и приятно возвращаться сюда снова.
«Город хорош в любое время года. Мне очень нравится гулять по его улицам, любоваться старинными особняками, иногда удивительно удачно слившимися с новыми высотками. Несмотря на загруженность на фестивалях, я всегда нахожу время ближе познакомиться с городом. Я люблю бывать в Пермской государственной художественной галерее, у меня есть там свои любимые картины. Мне нравится Пермский краеведческий музей, расположенный в удивительно изящном доме Мешкова, музей пермских древностей и многое другое. Впечатляет, что в Перми есть органный концертный зал. У меня особая любовь к вашим выдающимся театрам: театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, академический Театр-Театр, театр „У Моста“. Пока попасть в другие мне не удалось, но все впереди», — рассказывает Мила Комракова.
— Как пермяки приняли ваши фильмы, когда вы приехали первый раз?
— Конечно, для многих зрителей танцевальное кино было в новинку, но они очень трепетно воспринимали мои фильмы, на моих творческих вечерах всегда был активный диалог со зрителями, и я услышала, что им очень нравится мое кино, что оно сложное, эмоциональное, задающее множество вопросов, но в конечном итоге вселяющее надежду и напоминающее, как важны красота и идеалы в жизни человека.
— А в Перми кто снимает танцевальное кино? Столько заявок подано!
— В Перми есть свои интересные создатели танцевального кино. Например, Оксана Чермашенцева совсем недавно сняла свой проникновенный танцевальный фильм «Переход». Черно-белая съемка, как черно-белые клавиши органа, музыка Баха, как метроном города и ритм жизни из времени мыслителей и философов. Переход, как символ принятия решения. Очень радует, что появляются новые авторы в регионах, и очень хочется, чтобы их становилось все больше.
— Танцевальное кино очень необычный жанр. Какие вы можете назвать известные примеры танцевального кино, которое знают все?
— Вы даже не представляете, насколько это сложный вопрос. На сегодняшний день не существует точного определения танцевального кино. На многих форумах ведутся дискуссии на тему, что считать танцевальным кино, а что нет. Но если мы говорим о фильмах, известных всем, то, пожалуй, я назвала бы фильмы Александра Белинского с изумительной Екатериной Максимовой «Галатея» и «Анюта».
— Где показывают танцевальное кино? Часто ли можно увидеть танцевальные фильмы по телевидению? А в кинотеатрах?
— К моему глубокому сожалению танцевальное кино можно увидеть в основном на кинофестивалях либо в интернете. Мои фильмы доступны для всех желающих на моем сайте. Телевидение, а тем более кинотеатры не заинтересованы в показах таких фильмов, предпочитая приносящие больший доход блокбастеры. И это очень грустно. В последнее время в нашей стране и в мире появилось много интересных танцевальных фильмов, которые доставляют зрителю радость и удовольствие, и я надеюсь, что этим фильмам удастся пробиться на большие экраны.
— Почему развитие этого направления — социально значимая тема? Какую пользу обществу могут принести танцевальные фильмы?
— В первую очередь это очень красивое кино. Что может быть прекраснее завораживающей пластики движущихся тел? Приучать зрителей душой откликаться на красоту — это ли не польза для общества? В танцевальном кино возможно раскрытие любых социально значимых тем, только поданных в совершенно непривычном ракурсе. Не говоря ни слова, танцевальное кино рассказывает обо всем, только зрителю надо проделать некоторую интеллектуальную работу, чтобы глубоко проникнуть в смысловой замысел, а не просто смотреть видеоряд. Танцевальное кино позволяет зрителям развиваться эстетически и эмоционально.
— Какие у вас творческие планы?
— Работаю над интересным новым проектом об истоках вдохновения, совершенно необычным для меня по стилю. Часть съемок пройдет в известных музеях Санкт-Петербурга. Есть также очень сложный сценарий танцевального фильма с большим количеством танцоров, но пока ищем спонсоров для этого проекта.
И есть разные предложения поучаствовать в создании игровых фильмов, даже фильмов-уроков для школ. Что из этого получится — время покажет.
— А какие у вас планы по развитию танцевального кино в регионах России?
— Это очень глобальный процесс. Я со своей стороны занимаюсь популяризацией, и было бы здорово получить поддержку со стороны государства, чтобы танцевальное кино в регионах России развивалось более быстрыми темпами.
Мне бы очень хотелось вдохновить своим примером как можно большее количество танцовщиков, хореографов, режиссеров, операторов браться за создание танцевальных фильмов. У нас столько талантов в этой области. Например, в моих фильмах снимались такие мировые артисты, как ведущие солисты Театра балета Бориса Эйфмана — заслуженный артист РФ Олег Габышев и лауреат премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит» Любовь Андреева, легенда современного аргентинского танго, один из создателей танго-нуэво, Себастьян Арсе и многие другие звезды в танго мире. Я воспринимаю создание танцевального кино и его продвижение в России и за рубежом, как свою миссию.
— Планируете ли вы показы в Перми и других регионах России?
— Я люблю показывать свои фильмы в разных регионах нашей страны, в 2023 году у меня были творческие встречи в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Иркутске, Хабаровске, Уфе. Совсем скоро, 19 октября у меня будет творческая встреча в Москве, в ноябре с фильмом «Кошки. Зачем они нужны?» буду в Казани, позже приглашена на творческий вечер в Волгоград. Собираюсь посетить с показами Тюмень.
С нетерпением жду этих встреч, потом всегда долго их анализирую, они для меня важны в первую очередь обратной связью. Стремлюсь расшифровать зрителям свои культурные коды, но еще хочется понять их ожидания и эстетические требования.